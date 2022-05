El piloto que más sufre en la F1 2022 explica sus problemas

Cargar reproductor de audio

Se ha visto eclipsado por su nuevo compañero de equipo Alexander Albon, habiéndole costado más adaptarse al nuevo coche que al ex hombre de Red Bull. También ha sufrido una serie de accidentes que han obligado al equipo a centrarse tanto en la reposición de repuestos como en la preparación de actualizaciones para el monoplaza.

Todo parecía mucho mejor para él el año pasado. El canadiense adquirió un verdadero impulso en la segunda mitad de la temporada, poniendo a menudo en apuros a su compañero de equipo, George Russell. De hecho, cuando Williams dio un paso adelante con un doble final en los puntos en Hungría, donde Latifi terminó séptimo, justo por delante de Russell.

Desgraciadamente, 2021 terminó con el accidente de final de carrera en el GP de Abu Dhabi que desencadenó un coche de seguridad que dio un vuelco a la batalla por el campeonato del mundo.

Posteriormente, fue objeto de críticas e incluso de amenazas de muerte en las redes sociales por parte de aficionados descontentos por cómo su accidente afectó a Lewis Hamilton.

Eso habría sido difícil de manejar para cualquiera, y sin duda jugó en su mente de cara a 2022.

Lo último que necesitaba eran más accidentes, pero en el segundo evento del año en Yeda se estrelló en la clasificación y de nuevo en la carrera.

Hubo otro incidente importante cuando chocó con Lance Stroll en la clasificación de Australia, aunque su compatriota asumió la culpa ante los comisarios de la FIA.

Todos los pilotos han tenido que adaptarse a los coches con efecto suelo de 2022 y a su comportamiento, y dado que el Williams parece haber perdido competitividad respecto al año pasado, ese proceso no ha sido fácil para Latifi.

"Creo que es un juego de cabezas, ¿no?", señaló su jefe de equipo, Jost Capito, recientemente en Imola. "Es capaz de conducir muy rápido y hacer los mismos tiempos que Alex si está en el lugar adecuado, estoy seguro".

"Los coches son un poco más difíciles y más complicados de conducir que los del año pasado, y él tiene que mentalizarse. Por supuesto, si tienes un par de despistes tiene que volver a encontrar la confianza. Pero tendrá todo el apoyo del equipo, y estamos seguros de que lo conseguirá".

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Williams

Capito admitió que las consecuencias negativas de Abu Dhabi no habían ayudado a su piloto.

"Creo que lo que más le afectó el año pasado fueron los comentarios y las amenazas en las redes sociales. Le ayudamos a superar eso".

"Por supuesto, estos incidentes que tuvo un par de veces, como se mencionó antes, no están aumentando su confianza. Pero tratamos de aumentar su confianza, trabajamos con él, y creo que está mejorando en eso. Y tiene que aprenderlo, y creo que va por buen camino".

En Imola, Latifi corrió detrás de Albon en los primeros compases, ya que ambos salieron cerca de la parte trasera. Este último fue uno de los primeros en cambiar a los slicks en la pista seca, y Latifi entró en boxes en la siguiente vuelta con el grueso de la parrilla.

Sus cambios de neumáticos sólo tuvieron una vuelta de diferencia, pero Albon ganó varios puestos, y quedaron separados por cuatro coches al momento de la bandera a cuadros. El momento de su parada en pits reflejó la situación actual de Latifi, que no quiso arriesgarse a pasar a los slicks demasiado pronto y cometer un posible error.

"Obviamente, estábamos bastante cerca el uno del otro en el primer stint", señaló Latifi tras la carrera.

"Y al principio, cuando salí de los boxes, pensé que iba a estar por delante de él, porque no parecía estar a la vista".

"Supongo que la pista estaba claramente preparada para los slicks. Pero la sensación general que todavía tengo con el coche, la falta de confianza con él, definitivamente no iba a querer ser el primero en parar y estaba feliz de dejar que otros lo hicieran primero, sólo para confirmar que estaba bien. Al final creo que me costó mucho tiempo en pista".

"Sólo perdí al detenerme después. Para mí, lo positivo que me llevo es el ritmo. Si terminó P11 o P12, o P18, no hace ninguna diferencia para nosotros en este momento".

Es raro que un piloto de F1 admita que la falta de confianza influyó en la toma de decisiones estratégicas, sin importar que su compañero de equipo esté haciendo un mejor trabajo.

Sin embargo, Latifi es siempre refrescantemente abierto y honesto cuando habla de las áreas en las que necesita mejorar.

"Desde Arabia Saudí no he tenido buenas sensaciones con el coche, incluso antes de los accidentes", señala. "Cualquier piloto dirá que cuando no confías en el coche, en lo que va a hacer, puede ser algo muy peligroso".

"No me refiero al aspecto de la seguridad, sino al hecho de que el coche te sorprenda, tenga incidentes y no te sientas cómodo para ir al límite".

"Así que incluso cuando el ritmo es relativamente bueno, o fuerte, no es necesariamente que siga teniendo la sensación de estar bien, estoy contento con la forma en que me siento. Creo que eso es algo que llegará con el tiempo".

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Latifi reconoce que se siente incómodo con el coche en general, más que en circunstancias específicas.

"Es en todas partes. En cuanto no vas a tope en las rectas, es cuando empieza. Alex se siente claramente más cómodo con el coche".

"Independientemente del ritmo del coche, sabemos que nos falta carga aerodinámica, sabemos que tenemos problemas de balance. Esto está claro. Pero está haciendo un mejor trabajo en la gestión de la misma".

"Tengo que llegar a ese nivel. Y, de nuevo, para mí, es sólo una sensación pura y la confianza con el coche, no es el estilo de conducción, (o que) estoy frenando demasiado tarde, no llevando suficiente velocidad, esto y lo otro".

"Si no sientes la confianza con el coche, no puedes empezar a trabajar en los aspectos más técnicos, y eso siempre será así. Así que la confianza es lo primero, y luego todo lo demás es secundario, en realidad".

¿Qué es lo que realmente va mal para Latifi? El jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, admite que los coches de este año se comportan de forma muy diferente en las frenadas, y que los pilotos tienen que adaptarse a una sensación desconocida.

"Los últimos años la parte trasera del coche se levantaba mucho", dice Robson. "Lo que obviamente empuja el alerón delantero cerca del suelo, por lo que el equilibrio en las curvas cuando frenas y empiezas a girar es muy diferente".

"Este coche se mantiene bastante plano, porque es bajo y rígido, y no se levanta tanto. No creo que haya mucho que se pueda hacer al respecto, aerodinámicamente eso es lo que ocurre cuando llevas la parte trasera del coche baja y rígida".

"Así que hay que encontrar otras maneras, que es una combinación de la configuración mecánica del coche, y el piloto sólo tiene que aprender hasta cierto punto. Eso es lo que hacen ahora estos coches. Podríamos tener el coche alto y blando, pero no sería rápido".

Latifi cree que un coche más flexible le vendrá mejor, y admite que es cuestión de ajustar su enfoque para adaptarlo al FW44, además de intentar encontrar una puesta a punto que le funcione mejor.

"Seguro que va a ser un poco de ambas cosas", dice. "Obviamente, si un piloto del otro lado del garaje no está contento con el manejo del coche, pero al menos es capaz de gestionarlo mejor, se puede decir que definitivamente tengo que tratar de llegar a ese nivel. Y ese es sin duda el caso".

"Pero desde Arabia Saudita no está sucediendo, cada vuelta que doy no siento que esté haciendo ningún progreso".

"Definitivamente podría haber algunos cambios que hacer para tal vez traerlo un poco más a mí, no en el sentido de estabilizar el coche, porque eso no es lo que tenemos que hacer. Lo hicimos en Australia y no funcionó".

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Hay otros parámetros con los que se puede jugar, quizá para intentar tener un coche más tolerante. Así que es algo en lo que hay que pensar, de cara al futuro".

Albon tiene un estilo y un enfoque diferente al de Russell, pero Latifi no cree que el desarrollo de su nuevo compañero de equipo y sus elecciones de puesta a punto hagan que el coche sea menos amigable para él.

"No, en absoluto. El coche base, una vez que llegamos a Bahréin, estaba muy claro los puntos débiles que teníamos. Y todavía estamos luchando en gran medida con esas limitaciones en cada pista que vamos, sólo algunas pistas para exponerlo un poco más, algunas pistas un poco menos. Pero las limitaciones siguen estando ahí".

"Y personalmente me está resultando más difícil con este coche que con el de los dos años anteriores. Independientemente del ritmo relativo y demás. Todos los coches son más lentos, eso es un hecho".

"Pero la sensación pura que tengo con el coche, sus tendencias de manejo, y lo confiado que estoy lo llevan al límite, incluso si el equilibrio no es lo que queremos como equipo. Simplemente, ahora mismo no está donde tiene que estar".

Un reto extra para Latifi es la seguidilla de circuitos urbanos con barreras o temporales que se avecina. Miami, Bakú, Mónaco y Montreal son lugares donde la confianza lo es todo y hay poco margen de error, y sólo Barcelona proporcionará un respiro real.