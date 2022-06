Latifi quizo ayudar a Gasly contra Hamilton y por eso fue penalizado

Cargar reproductor de audio

En la batalla entre Pierre Gasly y Lewis Hamilton por el cuarto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, ambos se enfrentaron a un Williams pilotado por Nicholas Latifi. El canadiense, detrás del cual se encontraba el piloto de AlphaTauri, recibió la orden de dejar pasar al dúo a partir de la curva 7, pero sólo dejó su lugar cuando llegó a la recta donde estaba la línea de partida y final.

Rápidamente se le sancionó con cinco segundos de penalización y un punto en la Superlicencia por ignorar "múltiples banderas azules" y un total de 12 señales intermitentes. Pero, al igual que su compañero de equipo Alex Albon en Mónaco, que no fue sancionado ni siquiera investigado tras permanecer casi una vuelta completa justo por delante de Charles Leclerc, se defendió explicando que había mantenido su posición con conocimiento de lo que hacía.

Sin embargo, en su maniobra trató de ayudar al francés de la casa de Faenza a resistir mejor al piloto de Mercedes después de haber tardado demasiado en apartarse en primer lugar.

"La bandera azul, me di cuenta de que tardé más de lo previsto, en cuanto a sectores, en dejarle pasar, pero hablé con Pierre después, diciéndole lo que quería hacer. Y estaba de acuerdo con lo que hice, sólo quería darle DRS, porque si le hubiera dejado pasar unas cuantas curvas antes, entonces no habría tenido DRS, y habría quedado penalizado por el hecho de que Hamilton le hubiera cogido con ese aire sucio. Así que pensé 'OK, déjame al menos darle DRS y tratar de deshacer lo que le hice'. Y estuvo de acuerdo [con esa idea después de la carrera]. Me dijo: 'Sí, has hecho lo correcto'".

Cabe destacar que el piloto de Williams fue el único que fue penalizado durante la carrera, y también por una infracción técnica cometida por uno de sus mecánicos antes de la salida. Un miembro de su equipo tocó el neumático delantero izquierdo de su coche, haciéndolo retroceder ligeramente, a pesar de que se había dado el aviso de 15 segundos, lo que está estrictamente prohibido por el reglamento. Latifi tuvo que respetar una parada de 10 segundos.