Liam Lawson ha causado una impresión mucho más positiva en sus tres carreras con Red Bull esta temporada que durante su breve paso por el equipo a principios de 2025. El director del equipo, Laurent Mekies, elogia sobre todo la serenidad y la concentración del neozelandés. En el GP de España, celebrado en Madrid, Lawson logró otro gran resultado al quedar sexto.

"Creo que ha hecho un trabajo muy bueno", afirma Mekies. Dar el salto a otro equipo y a otro coche es, en principio, difícil. Sin embargo, Lawson ha superado este reto "tan bien como cabía esperar". Tras el sexto puesto en Madrid, ya había sumado puntos importantes en Zandvoort.

Mekies también valora de forma positiva la carrera de Monza. Según el jefe del equipo Red Bull, allí Lawson también habría estado en camino de conseguir un resultado similar si no hubiera sido por la colisión con Nico Hülkenberg y los daños en el alerón delantero que esta provocó.

"Creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Una vez más, vemos un panorama muy diferente en comparación con las dos primeras carreras de 2025, cuando formaba parte del equipo. Estamos agradecidos y contentos por ello", explica Mekies.

Mekies considera que Lawson ha evolucionado notablemente

Al preguntarle en qué aspectos Lawson ha progresado más en comparación con sus participaciones en 2025, Mekies destaca sobre todo su comportamiento al volante y la colaboración con el equipo. El neozelandés da la impresión de estar tranquilo y concentrado, y ha sabido centrar su trabajo en lo esencial.

"Creo que ha evolucionado como piloto. Está muy tranquilo en el coche, muy concentrado", afirma el francés. Para él, resulta especialmente llamativo la facilidad con la que Lawson aborda sus tareas, tanto en la comunicación con el equipo como en lo que respecta a su propio rendimiento y al del coche.

Liam Lawson, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lawson se centra en lo esencial e intenta, en primer lugar, aplicar correctamente los fundamentos. "Y, por supuesto, eso le funciona", opina Mekies. Con más tiempo al volante, se podría añadir posteriormente un nivel adicional de ajuste fino. Sin embargo, la concentración del piloto de 24 años ya es "muy, muy fuerte".

Lawson: "En general, es bastante positivo"

Lawson, que volverá a pilotar para Racing Bulls a partir de ahora, también se muestra satisfecho tras Madrid al repasar sus tres participaciones hasta la fecha con Red Bull. Con el sexto puesto en España, ha sumado puntos por segunda vez en tres carreras. La estrategia elegida también fue decisiva.

"Salimos con los neumáticos duros y, en cierto modo, nos obligamos a permanecer en pista un poco más", explica Lawson. Aunque la fase del coche de seguridad virtual no fue ideal para el plan elegido, teniendo en cuenta la posición de salida, el resultado es, no obstante, positivo. "Creo que el verdadero perjuicio para nosotros se produjo ayer. Es un buen resultado".

Además, durante la carrera, Lawson tuvo que librar varios duelos difíciles. Sin embargo, las maniobras de adelantamiento resultaron complicadas en el nuevo circuito. Para adelantar a Franco Colapinto, tuvo que asumir un riesgo considerable.

Lawson ve progresos fin de semana tras fin de semana

"Es muy difícil adelantar", opina Lawson. Para la maniobra contra Colapinto tuvo que arriesgar mucho y, a continuación, apenas logró tomar la curva sin salirse de los límites del circuito. Por eso, el circuito resulta difícil de pilotar, aunque Lawson sí que pudo disfrutar de la sesión de clasificación allí.

"Es divertido hacer la clasificación aquí, pero es difícil correr aquí", resumió el piloto de Red Bull.

Madrid, en particular, le ha dado a Lawson una nueva impresión: "Este fin de semana ha sido la primera vez que he tenido la sensación de que realmente podemos luchar en la clasificación y estar entre los primeros". Aunque en la Q3 no lograron alcanzar el rendimiento esperado, la velocidad sí estaba ahí. "Así que hemos ido mejorando cada fin de semana".