Fórmula 1

Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible

¿Un coche de Fórmula 1 con los puntos fuertes de Red Bull y Racing Bulls? Liam Lawson lo considera una idea interesante, pero el reglamento impone límites claros

Stefan Ehlen

Publicado: 14 oct 2026, 13:10

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Liam Lawson es el único piloto de Fórmula 1 que en la temporada 2026 ha pilotado en carrera dos coches actuales diferentes: el VCARB 03 de Racing Bulls y el RB22 de Red Bull. Y dijo: "Si se combinaran ambos coches, se tendría un coche de carreras bastante rápido."

Lawson debe saberlo: comenzó la temporada como piloto titular en Racing Bulls y disputó la mayor parte de las carreras de este año con el VCARB 03, con el que sumó regularmente puntos para el campeonato. Tras la lesión de Isack Hadjar asumió durante tres fines de semana de carrera su RB22 y con él sumó más puntos para el campeonato. Después regresó a Racing Bulls.

Poder comparar ambos coches entre sí fue para él "bastante interesante", explicó Lawson. Porque, aparte de la unidad de potencia Red-Bull-Ford, "prácticamente todo" es diferente en los coches. Sobre todo el comportamiento de conducción es "completamente distinto. Por eso fue definitivamente una cierta adaptación volver", dijo Lawson sobre su regreso a Racing Bulls.

Bonita teoría, pero: prácticamente imposible

Eso le llevó a la conclusión de que una combinación de ambos coches podría dar como resultado un coche aún mejor. "Porque ambos tienen sus puntos fuertes y débiles", explicó Lawson.

Pero lo que en teoría suena sencillo, en la práctica no es posible: los dos equipos Red Bull trabajan bajo el mismo paraguas corporativo, pero en la Fórmula 1 deben competir cada uno como constructores independientes.

Más de la F1 :

Esto significa: Red Bull construye su propio coche y Racing Bulls construye su propio coche. Los efectos de sinergia solo se dan en determinados componentes como la caja de cambios o la suspensión, cuyo uso compartido o adopción está permitido por el reglamento.

Por tanto, una mezcla de Red Bull y Racing Bulls, como la esbozada por Lawson, no se dará en la realidad, solo como experimento mental.

Antes eso aún estaba permitido en la Fórmula 1

En cambio, antes Racing Bulls -entonces todavía bajo el nombre de Toro Rosso- utilizaba coches basados en diseños del equipo hermano. Así, Toro Rosso compitió en 2006 con el STR1, que se basaba en el RB1 de la temporada 2005.

Este procedimiento estaba permitido entonces, pero posteriormente fue impedido por normas de constructores más estrictas. Desde entonces, los equipos deben diseñar ellos mismos los componentes prescritos de sus coches de Fórmula 1.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cómo fue el fin de semana de pesadilla de Hadjar en Singapur: "Un desastre"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Stefan Ehlen





Por qué Antonelli no fue sancionado pese a exceder cuatro veces los límites de pista en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Por qué Antonelli no fue sancionado pese a exceder cuatro veces los límites de pista en Singapur





Steiner critica a Ferrari por no admitir errores que perjudican a Hamilton y Leclerc



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



5 d



Steiner critica a Ferrari por no admitir errores que perjudican a Hamilton y Leclerc





Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1



Fórmula 1



Fórmula 1 15 d



Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1

Más de

Liam Lawson





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Singapur? Nikola Tsolov



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Singapur? Nikola Tsolov





Racing Bulls "no tiene apuro" por decidir entre tres pilotos "fantásticos" para la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Racing Bulls "no tiene apuro" por decidir entre tres pilotos "fantásticos" para la F1 2027





Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



8 d



Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón

Más de

RB





Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



12 d



Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad





Lindblad se suma a Colapinto como piloto que debe penalizar en la parrilla para el GP de Bahréin de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



13 d



Lindblad se suma a Colapinto como piloto que debe penalizar en la parrilla para el GP de Bahréin de F1





Lindblad se disculpa tras el choque con su compañero de equipo de Racing Bulls en Bakú



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Azerbaiyán



16 d



Lindblad se disculpa tras el choque con su compañero de equipo de Racing Bulls en Bakú

Últimas noticias





Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 min



Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible





Cómo fue el fin de semana de pesadilla de Hadjar en Singapur: "Un desastre"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



Cómo fue el fin de semana de pesadilla de Hadjar en Singapur: "Un desastre"





Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado



WEC



WEC WEC



Barcelona



3 h



Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado





Por qué la última actualización de Mercedes para la F1 2026 no es un paso atrás



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



3 h



Por qué la última actualización de Mercedes para la F1 2026 no es un paso atrás

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete