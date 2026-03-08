Lawson critica agresividad de Checo Pérez en Australia y el mexicano le responde
Casi dos años después de que Sergio Pérez y Liam Lawson tuvieran un fuerte desencuentro en el Gran Premio de México, donde ambos coches se tocaron dañando el entonces Red Bull del mexicano, ambos pilotos protagonizaron una lucha lado a lado en el Gran Premio de Australia, esto cuando peleaban por posiciones fuera del podio, una maniobra en la que ambos llegaron al extremo y que fue analizada por los comisarios para, posteriormente, terminar sin sanción.
Lawson, quien hace dos años fue el centro de la polémica al presionar por el asiento de Pérez en Red Bull, sugirió que el mexicano aún guarda rencor por aquellos eventos. Según el piloto de Racing Bulls, la intensidad de la defensa de Checo Pérez no correspondía con lo que estaba en juego.
“Honestamente, no es muy divertido conducir en la carrera; estás constantemente gestionando la energía, quedándote sin ella, frenando al final de cada recta. Puede ser bastante doloroso", comentó Lawson sobre el reto técnico, antes de pasar al ataque personal.
“Quiero decir, dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante", disparó Lawson.
A pesar de la frustración por el contacto y la cerrada defensa del piloto de Cadillac, Lawson admitió que no hubo infracciones al reglamento, aunque calificó la actitud de su rival como desproporcionada: “No fue nada ilegal, él simplemente fue agresivo”.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sergio Pérez responde a Lawson
Por su parte, Sergio Pérez restó importancia a las palabras de Lawson. Para el mexicano del equipo Cadillac, lo ocurrido en el Albert Park fue simplemente parte del "show" de las carreras, independientemente de la posición.
"Quiero decir, para mí solo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir", sentenció Pérez luego de ser cuestionado sobre las palabras de Lawson.
