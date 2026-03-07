La pareja de Lawson sorprende con un collar de diamantes inspirado en circuitos de F1

La pareja del piloto de Racing Bulls, Liam Lawson, llamó la atención de los aficionados a la Fórmula 1 tras llevar un collar de diamantes inspirado en la Fórmula 1 valorado en 350.000 dólares en el evento Glamour on the Grid previo al Gran Premio de Australia.

A primera vista, el inusual collar parece un enredo de diamantes, pero al observarlo más de cerca queda claro que cada una de sus partes individuales está formada por los contornos de circuitos de F1.

Según la cuenta de Instagram F1 But Make It Fashion, "la pieza se llama 'La Velocita'". En sintonía con el Gran Premio de Australia que abre la temporada, St John obtuvo el collar del atelier de joyería a medida Martin Rogers, con sede en Adelaide, Australia.

La cuenta de Instagram también señala: "El collar contiene alrededor de 1800 diamantes, que suman un total de 25 quilates. Para crearlo se necesitaron entre 250 y 300 horas de trabajo artesanal, y el collar está valorado en aproximadamente 500.000 dólares australianos (alrededor de 350.000 dólares estadounidenses)".

St John lució este accesorio único en el Glamour on the Grid 2026. Cada año, antes del Gran Premio de Australia, la F1 organiza este glamoroso evento, que reúne a pilotos, diseñadores, atletas y figuras públicas. El tema de este año fue Precious Metals.

Los invitados son conducidos por la recta principal antes de dirigirse al Paddock Club para una velada con gastronomía especialmente preparada, presentaciones y diversas actividades.

"Me sentí como una auténtica princesa", escribió St John en Instagram. "Y gracias al increíble equipo que hizo esto posible @ampr_group".

Los fans inundaron la sección de comentarios, compartiendo su entusiasmo por la pieza única de joyería. "El collar es INCREÍBLE", comentó un fan, mientras que otro escribió: "Ese collar es una increíble obra de arte".

"Disculpen, pero ¡¡¡qué increíble es este collar!!!!", publicó alguien más, mientras otro fan añadió: "Woahhsss no puede ser, el collar de circuitos de F1, Dios mío".