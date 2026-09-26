Lawson no entiende cómo su compañero Lindblad no fue sancionado tras chocarlo en Bakú

Liam Lawson dice que no entiende que los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán no tomaran más medidas contra su compañero de equipo en RB, Arvid Lindblad, quien lo hizo trompear en la carrera de Fórmula 1 de hoy.

Después de que Alex Albon se estrellara en la vuelta 30 en Bakú, provocando la intervención del coche de seguridad, Lawson y Lindblad estaban 12º y 14º antes de la reanudación.

Cuando se ondeó la bandera verde, Franco Colapinto bloqueó al llegar a la primera curva y causó un choque que dejó fuera de la carrera tanto a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, como a Lando Norris y a sí mismo. Mientras tanto, Lindblad frenó más tarde que Lawson y Esteban Ocon, que iba delante de él, acabó metido entre los dos coches y mandó a su compañero a un trompo.

Los comisarios consideraron que la colisión fue causada por "el espacio limitado disponible para [Lindblad] y la reacción en cadena causada por el incidente de delante", por lo que Lindblad se libró de una sanción; pero Lawson, aunque habló antes de revisar el choque, no estuvo del todo de acuerdo con ese resultado.

"Al llegar a la curva 1, tenía un retardo enorme del boost y no tenía potencia, así que Esteban estaba a mi lado", relató el neozelandés. "Intenté darle espacio y entonces recibí un golpe desde mi izquierda tan fuerte que hizo un agujero en el fondo plano, y después de eso no pudimos pelear de verdad. No sé muy bien qué pasó.

"Siempre he intentado mantenerme al margen, y obviamente ha habido momentos agresivos este año, pero… no sé, entrar en la curva 1 e intentar meterse por el medio de dos coches así, no creo que realmente fuera a salir bien nunca".

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Preguntado si la decisión de los comisarios era buena para el equipo pero no tanto para él, Lawson comentó: "Genial para el equipo. Obviamente no voy a ir a protestar contra mi compañero de equipo, pero…

"No lo entiendo, porque recibí un golpe tan fuerte que hizo un agujero en mi fondo plano. Yo solo estaba girando para tomar la curva, dándole espacio al otro piloto. Desde donde estoy sentado no lo entiendo, pero digamos que es genial para el equipo".

Lindblad sí se disculpó con su compañero de equipo en cuanto tuvo la oportunidad. Lo reiteró en la zona de prensa mientras culpaba en parte del incidente a Esteban Ocon por moverse bajo frenada, algo que las imágenes no corroboran.

"Desde donde estábamos, Esteban y yo, habíamos ido unas tres veces en la recta, como que avanzábamos, frenábamos y volvíamos a avanzar, así que era un caos total; la batería no estaba en una buena ventana por eso", dijo el debutante.

"Y luego todos frenaron un poco demasiado tarde en la curva 1, y yo iba a adelantar a Esteban y él se movió en el último minuto, básicamente se movió bajo frenada, así que tuve que tomar una acción evasiva, lo que hizo que bloqueara ligeramente el tren delantero y golpeara a Liam.

"Dije 'lo siento' por la radio, pero al final no es intencionado. Si vuelves a ver el vídeo, puedes ver que no hay nada intencionado en lo que hago. Los comisarios dijeron 'sin más acciones', lo cual obviamente me alegra, pero al final no sé qué queréis que haga. Si todos estamos al límite, todos frenamos muy tarde, y el piloto delante de mí se mueve en el último segundo… Hubo muchos incidentes. No había nada que pudiera hacer, y es lo que hay".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Lindblad añadió que Racing Bulls le dijo: 'Podemos ver que no había mucho que pudieras haber hecho', aunque aun así esperaba que "le echaran un poco la bronca".

En cualquier caso, hubo aspectos positivos para el equipo con sede en Faenza: Lindblad remontó hasta la séptima posición, arrebatándosela a Ocon por 0.03s, y Alpine obviamente no logró puntuar tras el error de Colapinto. Eso representa un cambio teórico de 13 puntos en su lucha por la quinta plaza en el campeonato de constructores, con Racing Bulls ahora 15 puntos por delante.

"En lo positivo, sumamos puntos como equipo. Tuvimos muchísima, muchísima suerte hoy de que Alpine no lo hiciera, sinceramente", admitió Lawson. "No teníamos [su] velocidad".

"Aceptamos el resultado, en cierto sentido, porque hemos sufrido mucho este fin de semana; ha sido una de las primeras veces esta temporada que nos ha costado salir de la Q1", coincidió Lindblad. "Así que ser los mejores del resto y sumar una gran cantidad de puntos es absolutamente increíble. No ha sido un fin de semana fácil, pero los puntos se consiguen el domingo".

Puede que Lindblad en realidad no sume ningún punto este domingo, pero al fin y al cabo hizo el trabajo el sábado.