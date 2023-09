Lawson cree que perdió los puntos en el arranque en Italia

Liam Lawson sigue impresionando en su papel interino en AlphaTauri, donde sustituye a Daniel Ricciardo, que sufrió una fractura del metacarpiano de la mano izquierda en un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Holanda. Tras una primera actuación alentadora en Zandvoort, donde terminó 13º en una carrera llena de dificultades, el debutante confirmó su posición el pasado fin de semana en Monza.

En el Templo de la Velocidad, donde había conseguido un podio y una pole position en la FIA F3, Lawson se clasificó en una excelente 12ª posición, justo por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Tsunoda no pudo empezar la carrera por problemas mecánicos, pero Lawson, a pesar de una tímida salida que permitió al Haas de Nico Hülkenberg ponerse en cabeza, consiguió terminar 11º, a menos de siete segundos del décimo puesto de Valtteri Bottas - sus dos paradas no fueron rival para la estrategia duros y medio del Alfa Romeo.

Aunque satisfecho con su actuación, Lawson se mostró decepcionado con el resultado. Cuando Motorsport. com le preguntó cuánto mejor preparado se sentía en Monza que en Zandvoort, después de una carrera en el simulador, Lawson respondió : "Mucho mejor preparado, para ser honesto. Por desgracia, no fue suficiente para luchar por los puntos. Todo el trabajo realizado de antemano realmente ayuda, me siento mucho más cómodo en el coche".

"Pero estoy un poco decepcionado con la carrera. Creo que quizás teníamos ritmo para los puntos. No estoy seguro, tendremos que estudiarlo. Pero hice una mala salida, y creo que ahí es donde realmente perdimos esa oportunidad. En fin, un poco decepcionado por estar tan cerca".

Liam Lawson (AlphaTauri)

En los últimos compases, Lawson mantuvo a raya al McLaren de Oscar Piastri durante más de seis vueltas antes de ser adelantado, pero el australiano sufrió una penalización de cinco segundos de todos modos. " Llegó con neumáticos nuevos, y era mucho más rápido, pero no tenían una velocidad máxima muy buena ; eso más o menos me protegió", explicó el neozelandés.

Yuki Tsunoda, por su parte, se mostró encantado con el ritmo mostrado durante el resto del fin de semana. "Hay muchas cosas positivas que sacar de esta semana", comentó el piloto japonés, según recoge la web oficial de la F1. "El ritmo, al menos en las tres últimas carreras : hemos sido bastante constantes. Tuvimos algunos problemas, pero volvimos más fuertes al día siguiente. Ese es nuestro punto fuerte: conseguimos juntarlo todo y sacar rendimiento de cada carrera, así que no estoy preocupado. Estoy deseando que llegue Singapur".

En cualquier caso, Lawson parece estar acostumbrándose a las carreras especialmente largas de la Fórmula 1: "También es algo para lo que llevo tiempo trabajando", señaló.

Entrevista realizada por Adam Cooper