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Lawson ha sido una "revelación" al ganarse el contrato con Racing Bulls F1 para 2027

El director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, ha concedido su primera entrevista sobre su decisión de apoyar a Liam Lawson para 2027 por delante de Nikola Tsolov

Filip Cleeren

Publicado: 17 nov 2026, 17:41

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El jefe del equipo Racing Bulls de Fórmula 1, Alan Permane, aseguró que la mejora en el rendimiento de Liam Lawson durante 2026 ha sido toda una "revelación", al tiempo que abordó las versiones sobre una supuesta diferencia de criterios dentro de la estructura de Red Bull.

En una extensa entrevista con Motorsport.com, Permane explicó por qué se prolongó tanto la decisión entre mantener a Lawson o ascender al piloto junior de Red Bull Nikola Tsolov para acompañar a Arvid Lindblad, y por qué respaldar al neozelandés no contradice el lema de la escudería de formar jóvenes talentos.

"Contar con Liam es fantástico para nuestro equipo, de eso no hay duda. Ha estado inmenso", afirmó Permane. "Por decirlo de algún modo, le ha ganado él solo a Alpine. Pero no se trata únicamente de eso, sino de desarrollar talento joven. Y, sinceramente, es increíblemente difícil lograrlo sin tener una referencia".

"Sé que se habló mucho de subir a Tsolov al auto, pero una de las razones por las que nos quedamos con Liam es, en primer lugar, por el rendimiento que ha mostrado, sin duda, pero también porque pensamos en el futuro. Valoramos muchísimo a Arvid, y esto le permitirá desarrollarse y a nosotros nos permitirá ver cómo va ese proceso".

Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"No cabe duda de que Liam ha mejorado muchísimo y Arvid tiene todo eso para observar y aprender. Compartimos todos los datos entre ambos autos: qué está haciendo y cómo le saca el máximo provecho al monoplaza en carrera. Y creo que eso tiene un valor incalculable para Arvid".

Existen fuertes versiones de que el retraso en el anuncio obedeció a diferencias de visión entre los distintos actores involucrados en la toma de decisiones, un grupo que no solo incluye a Permane, sino también a la cúpula de Red Bull —como su superior Oliver Mintzlaff— y al jefe de Red Bull Racing, Laurent Mekies. Sin embargo, Permane coincidió con Mekies al insistir en que la determinación correspondió a Racing Bulls.

"Laurent ha sido muy claro ante la prensa en que la decisión no es suya", recalcó Permane. "Es una decisión de Racing Bulls y yo soy el responsable de los asuntos deportivos en Racing Bulls. Eso está claro. No obstante, tengo un jefe, Oliver Mintzlaff, y también tenemos accionistas".

"Una decisión tan importante como esta no la tomo yo solo. La tomo en conjunto con mi jefe y con los accionistas, asegurándome de que estén conformes. Y la razón por la que tomó un poco más de tiempo del que a ustedes les hubiera gustado, sinceramente, es que simplemente me estaba tomando mi tiempo para asegurarme de llegar a la decisión correcta".

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