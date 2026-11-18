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Lawson salvó su asiento con velocidad, confianza y una agresividad mejor controlada

En una entrevista de amplio alcance, Alan Permane ha explicado qué llevó a la mejora de las actuaciones de Liam Lawson en 2026 que le valieron un nuevo contrato en Formula 1

Filip Cleeren

Publicado: 18 nov 2026, 13:09

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El mejorado desempeño de Liam Lawson lo volvió demasiado bueno como para que Racing Bulls lo ignorara de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. Pero, como siempre, hay más de un único factor detrás de ese repunte en su rendimiento.

Fue apenas la semana pasada cuando el piloto de 24 años fue finalmente confirmado para continuar con el equipo satélite de Red Bull la próxima campaña, imponiéndose ante la amenaza del piloto junior Nikola Tsolov, quien actualmente pelea por la corona de la Fórmula 2.

En diálogo con Motorsport.com, el director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, explicó por qué elegir a Lawson no tiene por qué ir en contra del histórico mandato de la escudería de formar pilotos jóvenes.

Lo que resulta menos evidente es cómo Lawson logró encontrar su mejor versión bajo una presión tan inmensa, desempeñando un papel fundamental para darle a Racing Bulls un histórico quinto puesto en el campeonato de constructores, aportando 89 de los 114 puntos del equipo en lo que va del año.

Lawson ha sumado puntos en 15 de 20 Grandes Premios, incluida una racha actual de cinco resultados dentro de los nueve primeros, todo ello cuando más importaba y cuando la presión sobre su asiento estaba en su punto más alto.

"Creo que se ha manejado de manera excelente", dijo Permane a Motorsport.com. "Simplemente ha sido capaz de aislarse de todo ese ruido. Pero, para ser justos, yo lo he estado apoyando durante todo este proceso".

"No le he estado diciendo: 'No te preocupes, tienes el asiento' ni nada por el estilo, porque hasta que las decisiones se toman, no están tomadas. Pero sí ha contado con el respaldo dentro del equipo".

Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Al ser consultado sobre las razones de fondo detrás de la evolución de Lawson, Permane señaló que fue una combinación de aprender a confiar en el equipo que lo rodea, pulir su oficio en carrera y moderar su característica agresividad.

"Hay todo tipo de áreas en las que creo que ha mejorado", añadió, "pero pienso que su oficio en carrera, sin duda su curva uno en la primera vuelta, ahora es inmenso. Rara vez se mete en problemas y suele ganar posiciones".

"Su ritmo de carrera también ha sido muy, muy bueno. Fuera del auto ofrece una retroalimentación muy clara y simplemente tiene un gran nivel de confianza".

"Se genera una bola de nieve en el sentido correcto: consigue un buen resultado, tiene un poco más de confianza fuera del auto y eso le da seguridad de cara al siguiente fin de semana, donde vuelve a hacer un gran trabajo".

"Ha sido una revelación. Lo ha logrado él mismo, pero también ha sabido escuchar cuando sentí que necesitaba escuchar y depositó su confianza en mí, en el equipo y en sus ingenieros. Y esa es una forma muy sana de competir".

Ese repunte de rendimiento se produjo pese a una etapa de tres carreras a mitad de temporada con Red Bull como sustituto del lesionado Isack Hadjar.

Liam Lawson, Red Bull

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Aunque aquello le permitió a Lawson cerrar un ciclo tras un brutal paso de dos carreras con la escudería principal en 2025 antes de ser reemplazado por Yuki Tsunoda, Permane reveló que el neozelandés habría preferido quedarse donde estaba para mantener el impulso que llevaba con el equipo anglo-italiano.

"Si te soy totalmente franco, no quería ir allí si le hubieras dado a elegir", confesó Permane.

"No es nada en contra de Red Bull. No es que no quisiera manejar para ellos, sino que quería continuar con el buen trabajo que estaba haciendo con nosotros. Teníamos conversaciones casi a diario sobre la muñeca de Isack, y creo que sintió cierto alivio al regresar".

"No fuimos muy competitivos en Bakú a pesar de terminar logrando un gran resultado, pero después de eso todo encajó muy bien".

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