Lawson será el sustituto de AlphaTauri hasta que Ricciardo mejore

El australiano se ha quedado fuera por lesión tres carreras después de su regreso a la F1 tras estrellarse en los segundos entrenamientos en Zandvoort.

Bloqueó las ruedas delanteras en la curva 3 y se estrelló contra la barrera. El volante se movió violentamente tras el impacto y se rompió el metacarpiano de la mano izquierda.

Ricciardo fue operado y sometido a "trabajos de metalurgia" en Barcelona el domingo y se cree que fue tratado por el renombrado médico de MotoGP Doctor Xavier Mir.

El lunes, AlphaTauri confirmó que Lawson sustituirá a Ricciardo "hasta que esté completamente en forma".

Lawson debutó en una carrera de F1 el domingo, tras haber participado previamente en tres sesiones de FP1 con Red Bull y AlphaTauri la temporada pasada.

El aspirante al título de la Super Fórmula, segundo en la clasificación, terminó el GP de Holanda en posición 13, por delante de su compañero de equipo Yuki Tsunoda, 16º.

En un comunicado, el equipo declaró: "Estamos encantados de que la operación de Daniel haya ido bien y de que ahora esté en vías de recuperación.

"Esperamos volver a verle en la pista muy pronto, pero hasta que esté completamente en forma, podemos confirmar que Liam, que hizo un buen trabajo en circunstancias difíciles en Zandvoort, seguirá pilotando junto a Yuki, a partir de nuestra carrera de casa este fin de semana en Monza".

El jefe de AlphaTauri, Franz Tost, dijo a Motorsport.com el domingo que Lawson sería enviado a realizar trabajo de simulador esta semana antes de la ronda de Monza.

La lesión de Ricciardo se produce antes de una congestionada racha de carreras. El GP de Italia se disputa este fin de semana, con una semana de descanso antes de la doble cita de Singapur y Japón.

Tras la operación, Ricciardo publicó un mensaje en Instagram: "Hola a todos. Me he operado esta mañana, he conseguido mi primer trabajo en metal, así que es genial".

"Muchas gracias a todos los que me han ayudado y me han levantado el ánimo. Esto no es un contratiempo, es parte del regreso".

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que creía que Ricciardo tenía como objetivo volver a las carreras en Singapur, pero subrayó que "la naturaleza seguirá su curso".

Dijo a Sky Sports: "Esa es la cosa por la que estaba más frustrado, hablando con él anoche.

"Acaba de tomarse un tiempo de descanso, recuperando el ritmo, y ahora está en el banquillo otra vez. Esa fue, creo, su frustración.

"Creo que sintió que el coche había empezado a progresar y es una pena para él.

"Pero estoy seguro de que, en el fondo de su mente, probablemente tiene Singapur como objetivo.

"Pero Singapur es probablemente uno de los circuitos más difíciles del calendario. Pero la naturaleza seguirá su curso".

Y añadió: "Es una interrupción bastante limpia y luego, por supuesto, todo depende de la recuperación y del tiempo que lleve.

Cualquier ser humano normal tardaría entre 10 y 12 semanas, pero sabemos que estos chicos no son normales".

"Así que todo dependerá del proceso de recuperación: ¿cuánto durará, tres semanas, un mes, seis semanas? Nadie lo sabe realmente".

Información adicional de Matt Kew y Adam Cooper