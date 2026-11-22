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Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente

El monegasco comentó el contacto que hizo trompear a Hamilton en Las Vegas, mostrándose nada convencido de tener la culpa de lo ocurrido.

Giacomo Rauli

Editado: 22 nov 2026, 6:53

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Que las tensas historias entre los pilotos en casa Ferrari no estuvieran resueltas y que las brasas bajo la leña siguieran encendidas ya parecía evidente incluso con los motores apagados. Hoy, en la vuelta 38 del Gran Premio de Las Vegas, hemos tenido la certeza.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton entraron en contacto en la curva 7 durante esa vuelta, con el monegasco lanzando un ataque al 7 veces campeón del mundo para intentar ponerle las ruedas por delante.

El ataque en cuestión comenzó desde lejos y, en cierto momento, quedó claro que los dos iban a terminar tocándose. La dinámica del ataque de Leclerc, pero también de la defensa de Hamilton, hacía presagiar un desenlace que se produjo apenas unos instantes después.

Tras el contacto entre la rueda delantera derecha de Leclerc y la trasera izquierda de Hamilton, quien salió peor parado fue el expiloto de Mercedes, que acabó en trompo. Leclerc, en cambio, continuó, pero su maniobra quedó bajo investigación y los comisarios de carrera impusieron a Leclerc una penalización de 10 segundos.

Los comisarios consideraron que la maniobra de Leclerc había comenzado desde muy atrás y que el impacto se produjo con el eje delantero del Ferrari de Charles aún sin estar a la altura del retrovisor del monoplaza rojo de Hamilton.

"El coche 16 intentó adelantar al coche 44 por el interior de la curva 7. Los Comisarios Deportivos observaron que el coche 16 inició la maniobra de adelantamiento encontrándose a una distancia considerable del coche 44, intentando colocar su monoplaza por el interior".

"Al evaluar el incidente, los Comisarios Deportivos también tuvieron en cuenta las Directrices de la FIA sobre estándares de conducción, en particular los criterios aplicables a las maniobras de adelantamiento por el interior de una curva. Los Comisarios determinaron que, en el momento del vértice, el eje delantero del coche 16 no se encontraba al menos a la altura del retrovisor del coche 44".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

"Por lo tanto, los Comisarios Deportivos determinaron que el coche 16 no había adquirido el derecho a afrontar la curva 7 y que era enteramente responsable de la colisión resultante. En consecuencia, los Comisarios Deportivos impusieron una penalización de 10 segundos", dice la resolución.

Al final de la carrera, Leclerc atendió a los micrófonos de Sky Sport F1, comentando con pocas palabras - pero con una intención clara - lo ocurrido con Hamilton. Leclerc no dio la impresión de estar convencido de los 10 segundos de penalización recibidos por el contacto con Lewis.

"Si me han dado 10 segundos será porque, a ojos de los comisarios, o de la mayoría, es culpa mía. Si es eso, lo acepto. Cuando hablamos Lewis y yo no tengo la impresión de que haya algo sin resolver, no tengo mucho que decir en el sentido de que hoy me llevo 10 segundos y la culpa será mía... Volveré a mirar bien el incidente. No salvo nada de este fin de semana".

Muy distintas fueron las palabras del propio Leclerc poco después: "Creo que tenía mucho espacio por el interior de la curva 7 debido a la lucha entre Lewis y los McLaren, y pensaba que era seguro ir a atacar por el interior allí. Desafortunadamente, no creo que Lewis me viera en los retrovisores por el ángulo de su coche, y el hueco que había, al final, ya no estaba".

"Pero no culpo a Lewis, no creo que me haya visto. Habíamos hablado con el equipo y creo que esas conversaciones habían ido muy bien, no creo que hoy sea similar a México, donde fuimos más allá del límite. En cualquier caso, no es aceptable que haya un contacto entre los dos coches, pero acepto la culpa".

Leclerc fue llamado por radio por Vasseur al término de la carrera para tener una conversación antes de hacer cualquier otra cosa. Entre ellas, también hablar con la prensa. Es cierto, sin embargo, que en este momento los pilotos de Ferrari están muy distanciados del equipo. Pero no hay que olvidar que corresponde al equipo encontrar una clave sólida para encuadrar a los pilotos.

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