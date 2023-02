Leclerc aclara los rumores de un posible traslado a Mercedes

Cargar reproductor de audio

Recientemente, ha habido varios rumores de que Charles Leclerc podría no permanecer en Ferrari tras la expiración de su contrato en 2024, con algunos rumores situándolo incluso en una posibilidad de unirse a Mercedes.

El monegasco solo ha competido en dos equipos en la máxima categoría; Sauber y Ferrari, con este último con un contrato de larga estadía en donde los de Maranello querían demostrar que depositaban su confianza en él.

Sin embargo, la mala campaña en 2022 donde inició luchando el campeonato para después solo verse en la pelea por el subcampeonato ha puesto en duda su continuidad, tal vez buscando otras oportunidades donde pueda luchar por el título luego de campañas complejas con Maranello.

Recientemente, Leclerc fue preguntado por el estado de las negociaciones para su nuevo contrato con Ferrari, a lo que respondió que no había prisa y que no estaba negociando con Mercedes.

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Director de Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

"No hay prisa. Sé que están preocupados por mi fichaje por Mercedes, pero puedo decir honestamente que no hay negociaciones. Me siento bien en Ferrari y puedo sentir el entusiasmo de la gente".

"Me entusiasma la idea de lograr mi sueño y el sueño de todos de ganar con Ferrari. Salgo para Bahrein el lunes y estoy impaciente por estar allí. Tendremos tres días para probar con nuestros rivales", declaró Leclerc al Quotidiano Nazionale.

Por ahora, Leclerc se centra en el inicio de la pretemporada 2023 luego de conocer el SF-23 en el lanzamiento del coche en Maranello donde fue el piloto encargado de rodarlo por primera ocasión.