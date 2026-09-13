Leclerc admite que Ferrari debe mejorar tras España, pero no hay una solución a corto plazo

Al analizar el fin de semana de Ferrari, la pregunta más evidente es si este fue un Gran Premio libre de remordimientos o si podrían haber aspirado a algo más. A lo largo de la temporada, el monoplaza rojo ha demostrado con frecuencia un ritmo de carrera competitivo, aunque se ha visto lastrado por la falta de velocidad pura —y de potencia— en la clasificación; dificultades que volvieron a hacerse evidentes hoy.

Más allá del abandono de Lewis Hamilton por un fallo en los frenos tras apenas unas vueltas, la táctica elegida para Charles Leclerc fue, en esencia, una decisión forzosa para el equipo; Ferrari optó por no apostarlo todo a una sola carta y decidió diversificar sus estrategias de carrera. Mientras que el británico comenzó con el juego de neumáticos blandos que había reservado el día anterior, el piloto monegasco arrancó con neumáticos duros, preparándose para una carrera de paciencia.

La idea de fondo era sencilla: prolongar la tanda lo máximo posible, con la esperanza de que algún acontecimiento concreto —como un coche de seguridad o una bandera roja en el momento oportuno— cambiara el rumbo de una carrera en la que se preveía que las oportunidades de adelantamiento serían escasas. Sin embargo, ese momento decisivo nunca llegó, ya que el único periodo de coche de seguridad virtual de la carrera se produjo demasiado pronto para beneficiar al piloto monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari, sin embargo, intentó mantenerse en la pelea, gestionando el relevo con neumáticos duros lo mejor posible y sin sufrir una caída significativa en el rendimiento. Si bien la degradación de los neumáticos fue mínima —como demostró el hecho de que, por ejemplo, Pierre Gasly rodaba apenas cuatro décimas más lento tras 50 vueltas en comparación con su mejor tiempo de carrera (una tendencia similar a la de Liam Lawson)—, Leclerc gestionó la situación de forma magnífica, llegando incluso a situarse en condiciones de mantenerse por delante de Norris en caso de que apareciera un coche de seguridad virtual.

Hubo una fase de la carrera en la que Russell, con dificultades al rodar con neumáticos medios, no lograba recortar distancias con los coches que le precedían, lo que a su vez frenaba a Norris. Fue un momento en el que un golpe de suerte habría venido bien, pero la oportunidad se mantuvo viva en gran medida gracias a que Leclerc conservó un ritmo notablemente constante.

Aunque la degradación fue mínima en la zona media de la parrilla, allí se observaron mayores fluctuaciones en los tiempos por vuelta; por el contrario, Leclerc mantuvo un ritmo estable, factor clave para mantener vivas sus esperanzas. "Al final, creo que el ritmo con los neumáticos duros fue bastante bueno. Con los blandos al final no pude apretar realmente por otros motivos, pero el relevo con los duros fue bueno", declaró Leclerc tras la carrera.

Franco Colapinto, Alpine, Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Es cierto que tanto Antonelli como Norris tenían potencial para apretar más de lo que lo hicieron —como demostró el hecho de que el piloto italiano rebajara inmediatamente sus tiempos por vuelta en más de un segundo una vez que tuvo pista libre—, pero Ferrari necesitaba correr exactamente de esta manera para tener alguna posibilidad. Y ahí reside el motivo del lamento: al igual que en otras ocasiones, fue la clasificación lo que condicionó su carrera del domingo.

"Podríamos haber hecho muchas cosas de forma diferente, pero creo que la elección que tomamos hoy fue la mejor para nosotros. Si tuviera que volver a correr, haría exactamente lo mismo, porque salir con neumáticos blandos no me habría dado la oportunidad de hacer nada especial. Habría resultado en la misma estrategia que la de los pilotos de delante, lo cual no habría sido muy útil dada la dificultad para adelantar".

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"En última instancia, lo que nos está pasando factura es nuestro ritmo de clasificación; cuando sales más atrás, resulta muy difícil recuperar posiciones durante la carrera", añadió el piloto monegasco, aunque quiso señalar que esto también es una característica propia del coche. Ha habido casos en los últimos Grandes Premios en los que Mercedes se mostraba más fuerte a una sola vuelta que en carrera —gracias a una mayor potencia de motor—, mientras que con el SF-26 la situación es exactamente la contraria.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más allá de la falta de potencia, el coche tiene dificultades para encontrar el equilibrio adecuado entre el tren delantero y el trasero al utilizar el compuesto más blando, concretamente en lo que respecta a la gestión de la temperatura. Este problema provocó el error de ayer en la primera chicane, donde Lewis Hamilton perdió una décima de segundo debido a un fuerte subviraje que sufrió incluso antes de iniciar su última vuelta lanzada.

"Sí, pero no creo realmente que estemos en peor situación que los demás. Simplemente considero que nuestro coche es algo más débil en clasificación que en carrera, sobre todo cuando rodamos con poca carga de combustible y atacamos los pianos con agresividad, como ocurrió ayer. McLaren se mostró muy, muy fuerte y nosotros estuvimos en desventaja en ese aspecto; es probable que hayamos pagado las consecuencias este fin de semana. Por lo general, siempre da la sensación de que nos cuesta un poco más en clasificación".

"Creo que nuestro coche es muy competitivo en ritmo de carrera, pero debemos averiguar cómo extraer más rendimiento en la clasificación. A mi juicio, la gestión de la entrega de energía es aún más compleja los sábados que los domingos. No existen soluciones mágicas, pero cualquier cosa que hagamos para ganar un poco más de rendimiento el sábado será enormemente beneficiosa para el resultado del domingo".

En cuanto a la carrera propiamente dicha, Leclerc explicó que durante el último relevo con neumáticos blandos —momento en el que Ferrari acertó al adelantar la parada en boxes unas vueltas para asegurarse un margen de ventaja sobre Russell ante posibles contratiempos en el pit stop— no pudo apretar al máximo debido a un pequeño fallo técnico. Los ingenieros le indicaron por radio cómo solucionar el problema, pero Leclerc ya ha aclarado que se trata de un inconveniente que no afectará a las próximas carreras.