Leclerc y su problema con el Ferrari: "No quiero entrar en demasiados detalles"

Un viernes a lo Leclerc, que empezó con un accidente evitable y terminó con el mejor tiempo del día. Por otro lado, el monegasco lo había dejado muy claro ayer: en Bakú para marcar la diferencia hay que tomar algunos riesgos.

El choque contra las barreras en la curva 15 fue un error del piloto, y Leclerc no es de los que ponen excusas: "Frené poniendo las ruedas demasiado cerca de las barreras, donde la pista estaba todavía muy sucia, bloqueé y acabé contra el muro. No ha sido la mejor manera de empezar el fin de semana, pero desde luego no he perdido la confianza en el monoplaza".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, tras el accidente de la FP1 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

En las primeras vueltas de la segunda práctica, Leclerc habló repetidamente por radio con sus ingenieros, quejándose de un problema de manejo. "No vemos nada en los datos", fue la respuesta, pero finalmente (para disgusto de los sensores) el monegasco volvió a boxes dejando claro que no podía continuar en esas condiciones. Y efectivamente había un problema, en la caja de dirección.

"No tuvo nada que ver con el incidente de la mañana", aclaró Leclerc, pero no dio mayores precisiones: "Tuvimos un problema con un componente nuevo que acabábamos de poner en el coche, pero no quiero entrar en demasiados detalles, sólo digo que tuve una sensación muy extraña con el volante. Lo solucionamos, volvimos a arrancar y todo ha ido bien desde entonces".

Ferrari SF-24: la caja de dirección se vuelve a montar en el coche rojo de Leclerc Foto de: Giorgio Piola

El mejor tiempo logrado en la simulación de clasificación también llegó a medida que la pista evolucionaba, pero las sensaciones parecen positivas. Leclerc estuvo veloz, pero en este caso nadie al final del viernes en Bakú se lanzó a hacer pronósticos.

"Estamos todos muy cerca", confirmó el piloto de Ferrari. "Es difícil hacerse una idea exacta de los valores sobre el terreno sin conocer las diferentes formas de utilizar el motor. Esta es una pista que me gusta en la que hemos sido bastante rápidos en el pasado, pero eso no garantiza que lo seamos mañana. Todavía tenemos que trabajar en el manejo del coche, pero somos rápidos. Tenemos una buena base para el fin de semana".

Por su parte, el viernes de Sainz fue más lineal. El español terminó en cuarta posición, quejándose (como todos) de falta de agarre y de un problema en el cuello.

"La pista estaba muy resbaladiza", explicó, "diría que la diferencia de rendimiento que hemos tenido todos en comparación con el año pasado lo confirma claramente. Por mi parte, no estoy al cien por cien del cuello, creo que anoche dormí muy mal y apenas puedo moverlo. Pero he podido pasar el día, hemos conseguido hacer algunos progresos entre las dos sesiones y estoy listo para mañana".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Al igual que Leclerc, Sainz también está convencido de que Ferrari estará en la pelea para el fin de semana de Azerbaiyán.

"No creo que nadie haya conseguido hacer vueltas perfectas hoy, lo entenderemos mejor en la clasificación cuando todos estemos en las mismas condiciones. Pero estamos seguros de que estamos en el mismo ritmo que Red Bull, McLaren y Mercedes. Espero una confrontación extremadamente reñida y todo dependerá de la preparación de los neumáticos. Luego, como siempre en Bakú, necesitaremos estar en el momento adecuado en el lugar adecuado, aquí las banderas amarillas y rojas pueden jugar un papel crucial".