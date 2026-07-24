Leclerc le gasta una broma a Hamilton en un video de Ferrari que se vuelve viral
Charles Leclerc le gastó una broma a su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, con un micrófono de pértiga antes del Gran Premio de Hungría
Los compañeros de equipo de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, compartieron un momento relajado antes del Gran Premio de Hungría, con el piloto monegasco apoderándose de un micrófono para gastarle una broma al siete veces campeón de Fórmula 1.
En un video publicado en los canales de redes sociales de Ferrari, se grabó a Hamilton realizando tareas rutinarias con los medios y firmando gorras del equipo. Leclerc, tras hacerse con un gran micrófono de pértiga, lo hizo colgar a ciegas alrededor de una puerta y directamente sobre la cabeza de su compañero de equipo.
Sin saber que era Leclerc, Hamilton pareció visiblemente frustrado por la repentina intromisión y apartó el micrófono de un manotazo. La molestia se convirtió de inmediato en risa cuando Leclerc asomó por la puerta.
El piloto de 41 años contraatacó, bromeando con que usaría la cámara para revelar al público uno de los ingredientes favoritos de Leclerc para la pizza. Riendo nerviosamente, el piloto de 28 años se alejó y dijo: "¡No en cámara! Me voy con mi micro. ¡Tengo trabajo que hacer, LH!"
Los aficionados no tardaron en reaccionar al momento. "Lewis parecía enfadado al principio jaja... ahora sé cómo se veía el año pasado bajo el casco", comentó un fan en Reddit, mientras otro respondió: "En realidad es gracioso cuando miras más de cerca. Pensó que era el equipo de Netflix. Empieza a reírse cuando se da cuenta de que es Charles."
"La forma en que lo apartó de un manotazo y parecía levemente molesto en lugar de furioso me sugirió que no es su primera vez y que ya le había pasado antes", publicó otra persona.
Otras reacciones incluyeron: "Amenazar con revelar sus cuestionables elecciones de pizza en un edificio lleno de italianos es brutal", y "Oh no, esto seguro que va a alimentar teorías conspirativas... el pizzagate de la F1."
En el momento de redactar este texto, el video ya había sido visto más de 930.000 veces en X, recibiendo más de 13.000 me gusta. En Instagram, había alcanzado más de 10,8 millones de visualizaciones y más de 520.000 me gusta.
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