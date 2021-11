Leclerc avisa que cambiará su manejo si Verstappen no es castigado

Después de que Verstappen mantuviera detrás a Hamilton saliéndose de pista en la curva 4 en la carrera de la semana pasada en Interlagos, los comisarios optaron por no abrir una investigación formal sobre el incidente durante la carrera, en la que el neerlandés finalmente terminó segundo.

Sin embargo, Mercedes presentó posteriormente una solicitud de derecho de apelación provocada por las nuevas pruebas de video de la cámara orientada hacia adelante de Verstappen que no estaba disponible a la que los comisarios no habían tenido acceso al juzgar la acción.

Leclerc dice que si los comisarios no sancionan ahora a Verstappen, ajustará su pilotaje, tal y como hizo después de su incidente con el holandés en el GP de Austria de 2019.

En esa ocasión, Verstappen quedó impune después de echar a Leclerc de pista en las últimas vueltas de la carrera que acabaría ganando.

"Sí, siempre necesitas adaptarte a cada situación, a cada decisión que toman los comisarios", dijo el de Ferrari.

“Tan pronto como supe que no imponían una penalización a Max en Austria, llegué a Silverstone y cambié mi forma de pilotar".

"Así que creo que es un poco igual para todos los pilotos, siempre intentaremos correr al límite de lo que se nos permite hacer".

"Y eso es lo que haré en caso de que esas cosas estén permitidas".

"La de Austria fue una situación un poco diferente, y después de eso pudimos luchar un poco más duro, lo cual creo que fue bueno para la F1, para el espectáculo. Esta vez la situación fue otra. Dejaré que los comisarios tomen una decisión y veré lo que piensan".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, se toca con Charles Leclerc, Ferrari SF90, en Austria 2019. Photo by: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Leclerc insistió en que le daba igual que hubiera castigo o no: "Sinceramente, no me importa. Pero sea lo que sea lo que esté permitido, solo quiero que quede claro como piloto. Eso es lo único que me importa".

“Si eso está permitido, adelantar por fuera será muy difícil".

"Pero sí, sea cual sea la decisión, simplemente adaptaré mi conducción a ella; así que estaré bien con lo que pase".

El compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, Carlos Sainz, estuvo de acuerdo en que los pilotos estarán atentos al caso Verstappen, pero no le sorprendió que el piloto de Red Bull saliera impune de Brasil.

"Un piloto aprovecha cada oportunidad para su ventaja", dijo cuando Motorsport.com le preguntó.

"Saber bien que si eso no se ha penalizado en la última carrera, si estoy en una posición similar, sé que puedo hacer algo similar".

"Creo que el coche que va por el interior siempre tiene la preferencia y la capacidad de hacer que el otro se vaya largo, pero si el coche del interior también se va largo, eso es lo que debemos aclarar".

"Quiero decir, últimamente ha sido un poco más así. Pero si vuelves a revisar, por ejemplo, Austria [2021], entonces hay un par de cosas que revisar".

"Lo que sucedió en Austria en realidad es que con algunos casos es muy similar. Así que sí, estoy seguro de que habrá alguna conversación en las reuniones de pilotos solo para aclararlo un poco".