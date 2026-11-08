Noticias

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"

Tras el encuentro en Sao Paulo, también el monegasco intentó cerrar el caso surgido del episodio de la primera vuelta del GP de México. La tensión es inevitable, pero lo importante es dialogar y encontrar un terreno común para seguir adelante. Leclerc fue directo, considerando además que el asunto había adquirido proporciones excesivas.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 8 nov 2026, 12:53

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El caso está cerrado, al menos por el momento. Tras una larga serie de comentarios, las palabras de los dos pilotos de Ferrari parecen haber puesto punto final a la polémica surgida en torno a lo ocurrido en la primera vuelta del GP de México, cuando Charles Leclerc intentó un ataque por el exterior con la esperanza de arrebatarle el primer puesto a su compañero de equipo, provocando sin embargo que ambos se fueran largos, algo que le costó a Ferrari la victoria y un doblete.

Por ello, en São Paulo hubo una reunión entre los pilotos y Vasseur, considerada por todos muy constructiva, en la que el Team Principal reiteró la importancia de poner a Ferrari en el centro, respetando al equipo y a la marca. La esperanza es que esta tensión en el futuro no siga siendo una mecha lista para volver a encenderse a la primera ocasión, también porque a lo largo de la temporada no han faltado, como en cualquier equipo, episodios de alta tensión.

Según Leclerc, sin embargo, el asunto se ha exagerado en exceso: “Desde mi punto de vista, fui muy directo [durante la reunión], obviamente, y creo que fue positivo hablar de ello. Creo que eso es necesario después de un episodio así. Pienso que el asunto ha adquirido proporciones claramente excesivas, pero al mismo tiempo se ha prolongado durante demasiado tiempo”, dijo Charles.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Si se le pregunta a cualquier piloto de la parrilla, más allá de los intereses del equipo, es evidente que nadie quiere acabar por detrás de su compañero en la clasificación, más aún cuando hay una victoria en juego. Pero también está claro que la cuestión va más allá de la clasificación, con jerarquías internas en juego en las que ninguno de los dos quiere quedar por detrás del otro. Se vio también en Monza, en Zandvoort y en Singapore.

Pero existe un límite que no debe sobrepasarse, y por eso Vasseur se mostró tan firme sobre el respeto debido a Ferrari. Una aclaración era, por tanto, necesaria, no solo para poner fin a ciertas actitudes en la pista, sino también para rebajar el tono en las entrevistas, como confirmaron tanto por Hamilton como por Leclerc.

Después de una semana de fuego, el monegasco no negó que haya tensión y que exista una fuerte rivalidad interna que conduce a puntos de vista muy diferentes entre sí. Naturalmente, las posiciones no siempre coinciden, y cada uno tiene sus propias razones, pero es fundamental encontrar un terreno común desde el que volver a empezar.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Realmente creo que cuando se habla, las cosas mejoran de inmediato. Obviamente hay tensión, obviamente queremos terminar por delante el uno del otro y a veces no haremos las cosas de la manera correcta. Y es normal, a veces, tener opiniones distintas sobre cómo se ven ciertas situaciones, pero al mismo tiempo hablarlo ayuda enormemente”, añadió Leclerc.

“A veces es algo que se necesita. Al mismo tiempo, como he dicho, a veces se está en desacuerdo y hay que encontrar un terreno común”.

El último punto abordó las declaraciones de Hamilton, realizadas tanto después de la carrera mexicana como en la rueda de prensa en la víspera de Brasil, según las cuales Leclerc sería mucho más agresivo con él que con otros rivales. “No querría comentar más. Sinceramente, ya ha habido demasiados comentarios y se ha hecho demasiado ruido durante demasiado tiempo sobre este asunto”, concluyó el ferrarista.

La decisión de Leclerc de esquivar el tema con un dicho no dicho se presta a una doble lectura. No es una desmentida, pero tampoco es una admisión de las palabras de Hamilton, que dejó caer sin recogerlas. Es más bien la confirmación de la voluntad de cerrar el caso, en una semana en la que cada frase corre el riesgo de convertirse en gasolina sobre el fuego.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Hamilton y Verstappen advierten de remontadas difíciles en el GP de Brasil de F1

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Gianluca D'Alessandro





Antonelli empieza bien y apunta a la pole en Brasil: "Tenemos buenas opciones"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Antonelli empieza bien y apunta a la pole en Brasil: "Tenemos buenas opciones"





Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión





Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México

Más de

Lewis Hamilton





Hamilton insiste en que las tensiones en Ferrari con Leclerc han terminado: "Lo hemos resuelto"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 h



Hamilton insiste en que las tensiones en Ferrari con Leclerc han terminado: "Lo hemos resuelto"





Vasseur, sobre las conversaciones internas en Ferrari: "Fallamos, así que tenemos que reaccionar"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Vasseur, sobre las conversaciones internas en Ferrari: "Fallamos, así que tenemos que reaccionar"





Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes

Más de

Ferrari





WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada



WEC



WEC



Monza



20 h



WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada





Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



23 h



Tandas largas del GP de Brasil de F1: Kimi Antonelli domina mientras Ferrari sufre un viernes de pesadilla





El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg

Últimas noticias





Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 min



Leclerc cierra el caso Hamilton: “Hay tensión, pero todo se ha magnificado"





Di Giannantonio manda en el Warm Up de Qatar con Bezzecchi segundo y Márquez quinto



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



9 min



Di Giannantonio manda en el Warm Up de Qatar con Bezzecchi segundo y Márquez quinto





Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla





Russell estalla tras perder la pole en Brasil por una orden de Mercedes en plena lluvia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 h



Russell estalla tras perder la pole en Brasil por una orden de Mercedes en plena lluvia

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete