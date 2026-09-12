Leclerc avisa que la clasificación en Madring será "una de las más desafiantes" de la F1 2026

Charles Leclerc considera que la clasificación del Gran Premio de España de este fin de semana será "una de las más desafiantes" de la temporada 2026 de Formula 1 mientras los pilotos se adaptan al nuevo circuito de Madrid.

El Madring ha sustituido a Barcelona como sede del Gran Premio de España y es un circuito urbano de gran compromiso con 22 curvas, incluida la curva La Monumental peraltada a 13,5 grados.

Varios pilotos han hablado positivamente del trazado tras los entrenamientos del viernes, pero el paddock espera con ganas la clasificación, con George Russell calificándolo como un "circuito de muy alto riesgo".

Leclerc, por su parte, dijo: "La pista es muy emocionante. Es muy emocionante, es muy desafiante, y además es un circuito urbano.

"Así que estos son los circuitos que normalmente disfruto bastante, y este no es una excepción. Fue muy agradable conducir en esta nueva pista.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer, y espero que sea una de las sesiones de clasificación más desafiantes del año, al ser una pista que exige tanto compromiso."

Por lo tanto, se espera que lo que ocurra el sábado sea de mayor importancia que en muchos otros circuitos debido a la naturaleza estrecha de Madrid y a sus curvas de frenada y giro combinados.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Madring

"La clasificación seguro que va a ser el momento clave del fin de semana", añadió Leclerc, "porque particularmente en FP2, intenté adelantar, pero incluso con una gran diferencia de ritmo, fue extremadamente difícil o imposible adelantar.

"Así que la mayor parte del rendimiento de este fin de semana se basará en la clasificación."

Aun así, queda por ver cómo le irá a Leclerc después de terminar tercero y segundo respectivamente en FP1 y FP2, a 0.459s y 0.113s de los Mercedes de referencia Russell y Kimi Antonelli, y nuevamente segundo a 0.166 nuevamente del italiano el sábado en la FP3.

"La sensación fue bastante buena, pero es cierto que Mercedes parece estar fuerte", dijo el piloto de Ferrari.

"Sin embargo, no nos fijamos realmente en lo que dice el P1 hoy [viernes], porque no sabemos qué están haciendo los demás con su plan de rodaje para nosotros.

"Todo se centró en intentar maximizar las vueltas en la nueva pista, tratar de asegurarnos de tener tantos datos como queremos y también sentirnos cómodos con la pista de cara a la clasificación de mañana (por hoy).

"Pero creo que hicimos un buen trabajo hoy, y veremos mañana en la clasificación."

Fotos del GP de España de F1 - Sábado