Leclerc confía en que Hungría se adapte al Ferrari SF23

Después de una actuación decepcionante en Gran Bretaña, penalizada por una puesta a punto y una estrategia demasiado conservadoras, Ferrari llega a Hungría no sólo en busca de redención, sino también de confirmación. Según el equipo de Maranello, sobre el papel las características del Hungaroring deberían adaptarse a las del SF-23, un coche que ha hecho de la tracción en curvas lentas uno de sus puntos fuertes durante la primera parte de la temporada.

En comparación con hace quince días, el viento no debería ser un factor limitante como lo fue en Silverstone, que sufrió especialmente en las secciones más rápidas. De hecho, en otras carreras se ha visto cómo las fuertes rachas, especialmente cuando golpean al SF-23 en diagonal, pueden generar inestabilidad que resta confianza a los pilotos.

Esto es algo en lo que el equipo está trabajando duro entre bastidores, con el fin de minimizar este molesto problema que ha persistido desde principios de año: "Creo que ahora hemos entendido con qué pistas tenemos más dificultades. Por desgracia, Silverstone era una de ellas. Sabíamos que sobre el papel no iba a ser un gran fin de semana para nosotros. El sábado fue bastante bien, teniendo en cuenta lo que esperábamos. El domingo fue peor de lo que esperábamos. Pero de nuevo sabemos por qué", dijo Charles Leclerc durante la jornada inaugural del Gran Premio de Hungría.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Las condiciones del viento son un factor importante. Para nosotros tiene una gran influencia, probablemente más que para los otros coches de la parrilla. No podemos ser consistentes en estas situaciones. Desde principios de año hemos dado un gran paso adelante. La situación era peor que ahora. Pero aún tenemos que dar pasos adelante".

"No tengo ninguna duda de que mejoraremos. Después necesitaremos algún tiempo para darnos cuenta de las piezas y encontrar la mejor manera de abordar el problema. Pero ya hemos visto avances en este sentido. Ahora sólo tenemos que seguir empujando", añadió el piloto de Ferrari, mencionando que aún necesitaban tiempo para entender y resolver completamente la situación.

Con una parrilla de salida en la que se han alternado los valores de la parrilla en varias ocasiones durante las últimas rondas, la esperanza es poder luchar por un resultado alto situándose al menos como una segunda fuerza estable en el fin de semana húngaro, pero con licencia para soñar a lo grande.

Trabajos de preparación del Ferrari SF-23 en el garaje de Charles Leclerc. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Lo que da confianza son las características de la pista, que deberían ser mejor con los puntos fuertes del SF23: "Estamos en la dirección correcta. Pero, como vimos en la última carrera en Silverstone, cuando el viento se levanta de verdad el domingo, sigue siendo uno de nuestros principales puntos débiles. Sobre el papel, [Hungaroring] se adapta un poco mejor a nuestro coche. Pero, de nuevo, cada fin de semana parece haber una sorpresa por parte de uno u otro equipo. Así que ya veremos", añadió el monegasco, haciendo hincapié en cómo esta temporada 2023 ha ofrecido altibajos por parte de todos los equipos, haciendo a menudo impredecible la lucha por detrás de Red Bull.

De hecho, por atípico que sea, el trazado de Hungaroring tiene algunas peculiaridades reales, que también recompensan a aquellos coches que cuentan con un buen tren delantero, capaz de garantizar una gran estabilidad e inserción en la secuencia medio-rápida del segundo sector.

La novedad de la clasificación en Hungría : Qué esperar del nuevo formato de clasificación en Hungría

Este fin de semana también se estrenará la Asignación Alternativa de Neumáticos, que es un nuevo formato que implica un suministro diferente de neumáticos. En lugar de los clásicos trece juegos, cada piloto tendrá once juegos de neumáticos disponibles en Hungría, con la obligación de utilizar el duro en la Q1, el medio en la Q2 y el blando en la Q3. Según los equipos, esto también afectará al plan para todo el fin de semana, lo que llevará a los equipos a diferenciar su programa en función de cómo quieran manejar los neumáticos suministrados por Pirelli.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto: Michael Potts / Motorsport Images

"Va a ser muy complicado, porque incluso las tres sesiones de entrenamientos libres serán diferentes y creo que veremos muchos programas diferentes en FP1, FP2 y FP3 a lo largo de la parrilla, porque hay muchas opciones diferentes que puedes elegir ahora con este nuevo formato. Así que ya veremos. Puede ser una oportunidad. Obviamente, si tomas decisiones equivocadas, eso puede tener repercusiones negativas en el fin de semana. Pero eso forma parte del juego. Creo que la Q1 y la Q2 también serán difíciles por los diferentes compuestos. No estamos acostumbrados a rodar con un neumático duro en clasificación. Así que creo que será una novedad para todos y podría ser una sorpresa para alguien".

Debido a la estrategia equivocada la temporada pasada mientras lideraba la carrera, Leclerc no ha subido al podio del Gran Premio de Hungría desde allá por 2016, cuando aún corría en GP3. Evidentemente, la esperanza es revertir la tendencia ya este año.

"No creo en la mala suerte. No creo que haya sido una pista en la que haya sido particularmente fuerte en el pasado. El año pasado tuve un buen fin de semana, pero obviamente no conseguimos subir al podio por muchas razones. Pero creo que al final el ritmo estaba ahí. El año anterior, sinceramente, no creo que hiciera un gran trabajo en este circuito. Sin embargo, confío en que lo haremos bien este fin de semana".