Leclerc: después de Bahréin tenemos que presionar más

La victoria que obtuvo Ferrari en Bahréin es un combustible que los llevará a empujar más y más. Para Charles Leclerc, el resultado obtenido es un punto de llegada y de partida, pero su mirada en vísperas del fin de semana de Yeda se proyecta toda hacia adelante: "Nadie se ha relajado después del éxito en Sakhir, todos somos conscientes de que es el momento de empujar aún más”.

Es un mensaje claro, que sugiere el enfoque con el que la Scuderia afronta la temporada 2022. Haber vivido un domingo "bestial" no ha saciado el apetito, sino que ha aumentado aún más el hambre, las ganas de confirmar pista tras pista.

Yeda será una nueva prueba, impuesta por las características de una pista muy diferente a la de Sakhir, pero es una evaluación a la que Leclerc y Ferrari se someterán con confianza y serenidad. La misma confianza y serenidad que Charles ve en su relación con Sainz, quien, afortunadamente para la Scuderia, es probable que tenga que enfrentarse al temido paso de la lucha por la victoria.

Charles Leclerc Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

¿Qué ha cambiado desde la victoria en Sakhir? Llegas aquí como líder del campeonato.

"Venimos de un muy buen fin de semana, pero quiero mantener el mismo enfoque que todo el equipo tuvo después de las pruebas, y con el que afrontamos el primer fin de semana de carreras. Había un poco de expectación tras los entrenamientos de pretemporada, pero nos hemos centrado en nosotros mismos con el objetivo de hacer el mejor trabajo posible, y ese es el mismo enfoque que quiero tener aquí en Yeda”.

“Es otra pista, completamente diferente a la anterior y con características muy distintas a las de Sakhir, así que nos espera otra prueba. Red Bull está muy cerca y cuando el margen es tan pequeño, todos los escenarios son posibles, dependiendo del tipo de circuito. Así que tenemos que estar concentrados, tener la mente abierta y, por supuesto, a partir de mañana trabajaremos para encontrar la mejor configuración para esta pista".

¿Es una victoria diferente a las anteriores? ¿Cómo se sintió el lunes por la mañana?

"Fue una buena sensación, ya había ocurrido en 2019 después de Spa y Monza, mis primeras victorias, pero en general el fin de semana de Sakhir se sintió como un fin de semana mucho más limpio. Spa y Monza fueron fantásticos, pero recuerdo que no manejé algunas partes de la carrera de la mejor manera, mientras que el fin de semana pasado sentí que todo estaba bajo control, y fue muy agradable".

Red Bull todavía parece tener algo más en las rectas y curvas rápidas...

"Lo hemos visto y estamos trabajando en ello. Estamos tan cerca que a medida que cambian las pistas pueden cambiar muchas cosas, y viendo su rendimiento en las rectas de Sakhir, podrían confirmar que son más fuertes en esta pista, así que tenemos que seguir presionando".

La bandiera del Regno dell'Arabia Saudita Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

¿Cree que los cambios en la pista mejorarán las condiciones de seguridad?

"El trabajo realizado va en la dirección correcta, pero no creo que sea suficiente. La primera parte, desde la curva 4 hasta la 12, no ha cambiado mucho, y es probablemente la parte más crítica. Veremos mañana cómo se siente en el coche, pero no creo que sea un gran cambio".

¿Qué opinas de la línea de la dirección de carrera de no querer avisar a los pilotos cuando se debe devolver la posición o no?

"Ya lo hemos hablado con Neils, en algunos casos creo que está muy claro lo que deben hacer los pilotos, pero también hay bastantes situaciones en las que no está lo suficientemente claro, por ejemplo recuerdo mi salida en México el año pasado. Es un buen ejemplo de una situación que sigue siendo un poco confusa, en la que no se sabe muy bien qué hacer, y espero que si se vuelven a producir situaciones similares, el apoyo del director de carrera pueda ayudar. Luego, como he dicho, hay situaciones más claras y fáciles de leer, en las que el piloto tiene que ser inteligente y entender que tiene que devolver la posición".

Charles Leclerc Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

¿Cómo fue el duelo con Max? ¿Fue una confrontación que disfrutaste?

"Fue muy bonito, pero también estaba en un estado muy crítico con mi batería. No pude usar ninguna potencia extra para defenderme en la recta principal porque era importante tener un extra en el siguiente tramo de la recta. No fue una situación fácil de manejar, pero creo que, como equipo, lo manejamos tan bien como pudimos. También fue útil tener el DRS al salir de la curva 3, que al final me ayudó a mantener el liderato de la carrera".

¿Esperas luchar contra Max durante toda la temporada?

"¡Definitivamente! En Austria, en 2019, me enfadé porque no estaba del todo claro qué podíamos hacer. Ahora está claro lo que está permitido y lo que no, y creo que eso es exactamente lo que queremos como pilotos. La forma en que corrimos en Bahréin fue buena".

¿Has hablado con John Elkann y del director general Benedetto Vigna tras la victoria?

"Sí, y obviamente estaban contentos, creo que todos tenemos una visión bastante clara de lo que queremos hacer en los próximos meses. Nadie quiere relajarse después de la primera carrera, estamos contentos pero somos conscientes de que ahora hay que apretar aún más para mantener esta posición".

¿Qué se siente el volver a la victoria después de tres años?

"Es fantástico. Da confianza, creo que todos teníamos la sensación de que estábamos trabajando muy bien en los últimos años, pero hasta que no obtienes los resultados nunca sabes si lo estás haciendo mejor que el rival. Creo que el resultado de Bahréin demuestra que estábamos haciendo las cosas bien, y que trabajamos en la dirección correcta y de la mejor manera posible. Eso nos da confianza para seguir empujando en la misma dirección".

Cuando los dos pilotos de un equipo pueden ganar, suelen surgir problemas...

"No creo que esto sea un problema. Cuando me pongo el casco quiero ganarle a Carlos tanto como él quiere ganarme a mí, pero por otro lado somos conscientes de que es una gran oportunidad para todos. Y no podemos dar ningún paso en falso, un choque este año nos costaría aún más que el año pasado. Nunca hemos tenido problemas, siempre nos hemos respetado y también tenemos una muy buena relación fuera de la pista".