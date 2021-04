Leclerc: los demás equipos envidian los aficionados que tiene Ferrari

Ferrari firmó un contrato multianual con Charles Leclerc demostrando claramente que es el hombre en el que confían para regresar a la senda de las victorias y la contienda por los campeonatos.

Para el monegasco es una responsabilidad estar en la casa italiana, pero también significa una gran responsabilidad al ser parte del equipo más exitoso de la Fórmula 1.

“Sé lo que nunca tendrán (los demás equipos) y que solo nosotros tenemos: los Tifosi. Millones de fans en todo el mundo. La pasión que crea Ferrari. El resto de los equipos siempre lo envidiarán”, dijo el piloto en una entrevista con la revista Dlui, perteneciente a La Repubblica.

Leclerc confesó algunos de sus secretos personales durante la conversación como el hecho de que de niño era 5% racional y 95% sentimental, algo que ahora es 55 y 45 por ciento respectivamente; o que si tuviera la oportunidad de vivir un mes en los zapatos de alguien escogería hacerlo en la vida del empresario Elon Musk.

Pero además de su personalidad, en donde reconoció admirar a Ayrton Senna; habló de la situación que vive en la casa italiana, equipo del que se enamoró desde sus primeros años de vida cuando vio el Gran Premio de Mónaco.

“Era muy joven cuando aproveché la oportunidad de ver el GP de Mónaco desde el balcón de un amigo”, dijo el piloto de la escudería italiana. “En las calles yo solo buscaba el auto rojo. Ni siquiera puedo explicarte por qué. Probablemente sin saberlo, nací como fan de Ferrari”.

“Se sentía como un sueño inalcanzable conducir un día para Ferrari. Entonces, cuando me miro de rojo hoy en día, no solo estoy orgulloso de ello, sino que además todos los días me genera emoción”.

El ascenso de Leclerc a Ferrari fue relativamente corto si se considera que apenas en 2014 disputó sus primeras carreras en un monoplaza corriendo en la Fórmula Renault Eurocup y Alps. Cuatro años después de ese momento ya estaba en la parrilla de la F1 con el equipo Alfa Romeo y, tan solo 12 meses más tarde era parte de la leyenda creada por Enzo Ferrari como compañero de Sebastian Vettel.

Por eso, él mismo tiene un mensaje para todos los jóvenes que sueñan con un día llegar al Cavallino Rampante.

“Les diría que sigan soñando, que apunten siempre a las estrellas, que tengan determinación y paciencia”, dijo Leclerc mientras recordó un punto clave de su personalidad: “porque a veces no he sido misericordioso conmigo mismo”.

“Pero no puedes olvidar que esto es un trabajo, pero también un deporte. Para ser realmente feliz hay que amar lo que eres y lo que haces”, finalizó el piloto.

