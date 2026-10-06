Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1

A ninguno de nosotros nos sorprendió que nuestros pilotos favoritos no estuvieran nada contentos con lo ocurrido en los días previos al Gran Premio de Bahréin. Charles Leclerc afirmó que este era solo un ejemplo más de por qué él y sus compañeros están preocupados por los monoplazas que cumplen la normativa actual.

Lo que comenzó como una vuelta de formación bajo la lluvia se convirtió en un caos cuando unos problemas de software provocaron que los coches empezaran a perder potencia. Varios coches quedaron reducidos a costosos pisapapeles mientras sus pilotos luchaban contra un acelerador que no respondía.

Tras la carrera de Malasia, el monegasco explicó lo que ocurrió desde el volante del Ferrari n.º 16.

"Muy complicado, muy extraño", declaró a los periodistas. "Al principio pensé que el coche de seguridad había apagado la luz. No podía ver el coche de seguridad. Estaba demasiado lejos y había demasiadas salpicaduras, así que pensé que el coche de seguridad se había ido y que Max estaba aprovechando el hueco para calentar los neumáticos, a lo que yo respondí: “Vale, bien”, y entonces me dijeron por radio: “Creemos que Max Verstappen tiene un problema”. Y yo pensé: “Vale”.

"Luego Max Verstappen se adelantó, y Hamilton iba lento. Esperé y, en un momento dado, pensé: “Probablemente voy a lanzarme”. Y cuando pisé el acelerador, tuve exactamente el mismo problema y me di cuenta de que todos estábamos en la misma situación. Estábamos atascados a unos 20 km/h.

"Así que, no sé. Da un poco de miedo ver algo así en un coche de Fórmula 1".

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El motivo quedó claro cuando el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó que un "error impedía que se restableciera la potencia y que los coches volvieran a arrancar" cuando habían reducido la velocidad. Añadió: "Ocurrió principalmente en algunos sectores en los que se reduce la potencia máxima. Y el factor desencadenante fue que algunos coches alcanzaron una velocidad muy baja. No sé exactamente a qué velocidad se trataba, pero algunos coches que alcanzaban esta velocidad muy baja entraron de alguna manera en un bucle que les impedía volver a acelerar. Y entonces parecía como si se hubieran detenido aquí".

El compañero de Leclerc en la escudería Ferrari, Lewis Hamilton, por ejemplo, tuvo que apagar el motor y volver a arrancarlo por completo solo para poder volver a ponerse en marcha.

La principal preocupación de Charles Leclerc radica en esta falta de control

La forma en que estos sistemas de propulsión de la normativa de 2026 regulan la potencia ha sido motivo de preocupación para muchos pilotos desde el principio, e incluso antes de que comenzara la temporada. La falta de control que tuvieron los pilotos sobre sus coches el domingo no ha hecho más que poner de relieve esta sensación generalizada.

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"Creo que esa es, en parte, nuestra preocupación con estos coches: no es que esto fuera un problema en ese grado, claro está, pero, sea lo que sea lo que tengas al salir de una curva, a veces puedes tener 100 caballos más o 100 caballos menos. No tienes el control total de la potencia que te proporcionan. Y luego, con esta visibilidad tan reducida como la que había al inicio de la carrera, puedes sufrir grandes choques por eso. Así que, sin duda, no son los mejores coches para conducir en estas condiciones".

Por qué no hay una solución rápida a la vista

Cuando se le preguntó a Leclerc si creía que el fin de semana había sido la confirmación definitiva de todo lo que falla en la fórmula actual de los motores, se mostró dispuesto a mantener un tono diplomático.

"No quiero ser tan tajante con mis palabras, pero sin duda no es lo suficientemente bueno. Quiero decir que llevamos tiempo planteando esos problemas y espero que los solucionemos. Pero, por desgracia, no creo que haya soluciones a corto plazo para estos problemas. Lamentablemente, estos problemas son el resultado de decisiones tomadas hace bastante tiempo y ahora, para revertirlas o cambiarlas, va a llevar tiempo".

El año 2030 traerá una nueva era de normativas a la F1 e, incluso ya a partir del año que viene, el equilibrio de fuerzas se inclinará ligeramente hacia el motor de combustión interna. Aunque este pequeño cambio quizá no acalle por completo las preocupaciones de los pilotos, la FIA es plenamente consciente de ello.