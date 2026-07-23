Leclerc expone su otra personalidad en "Passenger Princess" y gana nuevos fanáticos

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, fue el último en participar en la serie "Passenger Princess" de Amelia Dimoldenberg, donde asumió el papel de instructor de conducción.

La serie se centra en pilotos de la parrilla actual de F1 que le enseñan a conducir en circuitos.

Desde el principio, Leclerc animó a Dimoldenberg a ir más rápido y a darlo todo en la lección, bromeando con que lo peor que podía pasar era acabar en la grava. También habló de su plan de colaborar con su compañero de equipo en Ferrari y siete veces campeón, Lewis Hamilton, para hacer música, pero ninguno de los dos lo llevó a cabo.

El piloto monegasco siguió los pasos de George Russell (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) y Óscar Piastri (McLaren) al participar en el programa, que rápidamente se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados.

"¡En todos mis años, creo que nunca había visto a Charles tan buen humor! ¡Enhorabuena!" Un fan comentó en Reddit, mientras que otro añadió: "¡Awww! ¡Mi favorito hasta ahora! Charles estaba dispuesto a divertirse un poco; bien hecho, Amelia, como siempre".

Otros deseaban que el tetracampeón Max Verstappen apareciera en la serie de YouTube. "Tienen una química increíble. Espero que consigan que Max participe algún día", escribió uno, mientras que otro fan comentó: "Ojalá logren que Max lo haga algún día. Creo que sería un gran profesor".

Otras reacciones incluyeron: "¡Dios, me encanta!" y "Nunca había visto a Leclerc tan tierno".

Al momento de escribir esto, el video había superado las 600.000 visualizaciones y había recibido más de 42.000 "me gusta".

Leclerc se encuentra actualmente cuarto en el campeonato de pilotos con 126 puntos, tras tres podios en Grandes Premios esta temporada, además de una victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña.