Leclerc: será un fin de semana interesante para Ferrari

Cargar reproductor de audio

Después de un primer día de entrenamientos libres, Ferrari se encuentra en las condiciones ideales en Miami. Mercedes ha tomado el protagonismo con un George Russell, gracias a un W13 "revitalizado" por las modificaciones, por lo que la presión ahora mismo no está en Charles Leclerc, que fue segundo detrás de la flecha plateada por solo 106 milésimas.

No te lo pierdas:A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Miami 2022 y cómo verla

Sin embargo, al equipo de Maranello no le importan tanto los tiempos, sino el trabajo de preparación para un fin de semana en una pista muy difícil y traicionera. El monegasco se muestra satisfecho por haber completado el programa de trabajo que tenía trazado el equipo, mientras que su rival por el título Max Verstappen no logró concluir una sesión completa.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Diría que fue un día positivo", introdujo Leclerc. "Nos concentramos en encontrar nuestro ritmo poco a poco y aprendimos mucho sobre las características de este nuevo circuito. Sin duda es un reto, pero conducirlo es muy bonito, mi parte favorita es la que va de la curva 11 a la 16, en el segundo sector".

"Por lo que a nosotros respecta, pudimos completar el programa llevando todas las pruebas que habíamos planeado. Parece que todos los pilotos están muy cerca unos de otros y por tanto diría que se dan las condiciones para un fin de semana interesante".

Al ser un trazado totalmente nuevo, no hay estadísticas hasta el momento. Esto significa que el primer piloto en cruzar la meta se convertirá, por vez primera, en el histórico ganador de una cita que promete quedarse en el calendario durante, al menos, una década.

"El asfalto dará mucho espectáculo también", admitió Charles Leclerc. "Hay mucho agarre en la trazada ideal y muy poco por fuera, y eso complica bastante los adelantamientos. También este circuito es muy agresivo con los neumáticos, y creo que una gestión cuidadosa durante la carrera puede marcar la diferencia", concluyó el monegasco.