Leclerc: Los F1 2022 se comportan como las turbulencias en un vuelo

Todos los equipos experimentaron el efecto del porpoising en la recta principal de la pista española en mayor o menor grado y gran parte de la atención se centró en Charles Leclerc después de que un vídeo publicado por la Fórmula 1 captara su Ferrari F1-75 sufriendo niveles extremos de rebote.

En Barcelona, los equipos fueron capaces de reducirlo con ajustes de altura y aerodinámica, pero se espera que sea una característica habitual este año, al menos en las primeras carreras, mientras los ingenieros aprenden a controlarlo.

"Se siente como una turbulencia en un avión, subiendo y bajando toda la recta", dijo Leclerc.

"Creo que uno de los vídeos que publicó la F1 muestra bastante bien este fenómeno, y no puedo decir que se sienta bien. Te pone un poco enfermo, pero está bien”.

"Todavía son días muy pronto en este proyecto, así que parece que es un problema que todo el mundo tiene en el paddock en mayor o menor medida, pero en este paddock están todos los mejores ingenieros del mundo así que estoy seguro que pronto encontraremos una solución”.

Muchos observadores han sugerido que el Ferrari F1-75 fue el paquete más competitivo en general en Barcelona, pero Leclerc fue cauteloso sobre el desempeño real del coche, aunque admitió que la primera prueba fue bien para el equipo de Maranello.

“Logramos muchas vueltas sin problemas importantes, lo que siempre es genial teniendo en cuenta que es un proyecto completamente nuevo", dijo. "Así que esto es positivo porque probamos muchas cosas nuevas”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

"Luego, en términos de rendimiento, es imposible saber dónde estamos en comparación con los demás porque todavía es muy pronto, todo el mundo está ocultando un poco de su rendimiento, y sólo sabremos donde estamos en la primera clasificación del año cuál y es el potencial de cada uno”.

"Pero por ahora han sido tres días tranquilos para nosotros, lo que siempre es positivo para empezar así. La preparación de la pretemporada ha ido muy bien, me siento más en forma que nunca. Cada año intento poner el listón un poco más alto, y me siento bien y me he sentido bien durante estas pruebas en el coche."

En cuanto al ambiente en el equipo de Maranello, dijo: "Estamos bastante contentos de que las cosas hayan ido bien”

"Por otro lado, creo que estamos trabajando más duro que nunca para intentar mantenernos centrados. Por supuesto, siempre es agradable verse en la primera posición, pero eso no significa nada, y creo que todo el mundo es consciente de ello en el equipo”.

"Así que no nos centramos en el rendimiento en absoluto. Sólo nos estamos centrando en nosotros mismos, en tratar de probar tantas cosas como sea posible para entender este coche. En Bahrein intentaremos empujar más el coche”.