Leclerc revela la gravedad de su problema de frenos en Bahréin F1

El piloto de Ferrari bloqueó en varias ocasiones sus neumáticos delanteros a lo largo de la carrera inaugural de la F1 de 2024, en la que cayó de la segunda a la cuarta plaza.

Leclerc, que se esperaba que fuera el rival más cercano de Max Verstappen, explicó que el problema lo afectó desde la primera vuelta antes de que pudiera empezar a controlarlo "en la vuelta 15 o 20".

"Fue imposible en las primeras 15 vueltas, el problema empeoraba cada vuelta", dijo Leclerc. "Obviamente estaba basando mi frenada para la curva 9-10 con la vuelta anterior, que obviamente se sentía demasiado tarde todo el tiempo, pero el problema estaba empeorando mucho".

"Cada vez frenaba tres metros antes, pero aún bloqueaba. Luego en la vuelta 15 o 20, el problema se estabilizó".

"El equipo me dijo por radio que había más de 100 grados de diferencia entre la parte delantera derecha y la delantera izquierda, lo que es enorme".

"En ese momento comprendí que lo mejor que podía hacer era llevar el coche hasta la bandera a cuadros".

"Sinceramente en general, teniendo en cuenta que el problema no mejoró en toda la carrera... empezamos a ser más consistentes cuando el problema no empeoraba en cada vuelta, lo que me ayudó a ser más consistente".

Leclerc también confirmó que fue la primera vez que experimentaba el problema de frenos con el SF-24 y que Ferrari investigará lo sucedido después de este fin de semana para entender si es necesaria una solución permanente a tiempo para el GP de Arabia Saudita del próximo fin de semana.

"Teniendo en cuenta todo, terminar cuarto es un esfuerzo realmente bueno", añadió. "Pero estoy muy decepcionado con los resultados. Sinceramente, creo que el segundo puesto habría sido muy posible hoy".

El monegasco terminó a casi 40 segundos del ganador Verstappen, pero a poco menos de 15 segundos de su compañero Sainz, quien llegó tercero, lo que fue una sorpresa dados sus problemas de frenos.

"No creo que haya nada que sacar de mi carrera. Estoy bastante sorprendido cuando escuchaba el ritmo al final de la carrera porque estábamos haciendo tiempos relativamente buenos con un coche que se sentía completamente fuera de lugar", explicó.

"Tuve que cambiar completamente el equilibrio de los frenos, el freno motor para intentar contrarrestar ese freno delantero derecho que no funcionaba correctamente".

"Con todo, el ritmo fue mejor de lo que esperaba con un problema como éste. Sin embargo, saber exactamente el ritmo real es difícil".

