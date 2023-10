Leclerc frustrado por su posición de parrilla para la sprint en Austin

Pole en la carrera del domingo, Charles Leclerc admitió un poco de frustración por no repetir su primer lugar en la parrilla, pero ahora para la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto de Ferrari quedó a 0s055 de Max Verstappen y arrancará segundo en la carrera corta de este sábado.



"El coche era el mismo que ayer, sólo cambiaron las condiciones, pero seguimos siendo rápidos. Fue una clasificación positiva, pero por supuesto es decepcionante no conseguir la pole para ambas carreras. No obstante, el segundo puesto no está mal, intentaré hacer todo lo posible para adelantar a Max y ser el ganador", declaró a Sky Sports el integrante de Ferrari.

Durante la entrevista, el monegasco reveló que esperaba que el agarre desde la posición de la parrilla que le corresponde al segundo fuera bueno, pero luego cambió de opinión: recordó que mañana saldría en la pole.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, en Parc Ferme

"El agarre para salir segundo me pareció bueno el año pasado, así que espero que no haya cambiado este año. Bueno, creo que es mejor que haya cambiado, porque mañana salgo en la pole. Espero adelantar a Max hoy (risas)".

Leclerc también habló sobre Verstappen y auguró un duelo con el holandés. "Siempre es muy fuerte. Ayer superó los límites de la pista, pero estuvo muy cerca. Hoy ha hecho la pole, pero estamos muy cerca. Queremos luchar por la victoria, pero sabemos que Red Bull tiene un buen ritmo de carrera. Vamos a ver qué podemos demostrar en la carrera", finalizó.