Leclerc: intentaremos mejorar respecto a 2020, pero no habrá milagros

Aunque el 2021 es un año de transición en la Fórmula 1 con dirección a la normativa 2022, Ferrari realizó una importante inversión buscando mejoras aerodinámicas, pero también en la unidad de potencia para dejar de ser el motor menos potente de la parrilla.

El objetivo de todo esto es dejar atrás el mal sabor de boca del año 2020 donde finalizaron en la sexta posición de la copa de constructores, el peor resultado del equipo desde 1980.

Durante las sesiones de pretemporada en Bahréin realizadas el pasado fin de semana, Ferrari mostró un mejor ritmo en comparación de algunos rivales del año anterior. Para empezar, Charles Leclerc fue el cuarto piloto que más giros sumó con 212, mientras que Alfa Romeo, que es propulsado por motores de la casa italiana, fue junto con AlphaTauri las escuderías que más kilómetros sumaron con 2283.864 cada uno.

Si tomamos los tiempos obtenidos por los pilotos en los test en Sakhir, Carlos Sainz se ubicaría con su mejor vuelta en el tercer lugar, mientras que Charles Leclerc sería 13°.

Pero a pesar de estos resultado, el piloto monegasco pide no pensar que Ferrari está listo para ir a la caza de Mercedes.

“Intentaremos mejorar respecto al año pasado, pero no habrá milagros. Tenemos que ser realistas”, dijo Leclerc a los micrófonos de CodeSport.

“Aunque así quisiera, no creo que peleemos por el mundial 2021”.

Si bien los entrenamientos dejaron una mejor sensación, Leclerc, quien ganó dos podios el año pasado con un SF1000 poco competitivo, recordó que este coche es solo una evolución de un modelo que no fue lo que esperaban, por lo que las intenciones de ser contendientes son referentes a un mediano plazo.

"Aún es muy pronto para hablar del rendimiento del SF21".

“Cuando me hablé de llevar a Ferrari a la cima, me refería a un objetivo a medio / largo plazo, no me refería directamente a 2021”.

“Las regulaciones técnicas nos impiden hacer lo que queremos en el coche. El SF21 no es una revolución sino una evolución del SF1000”, finalizó el piloto quien está empezando un contrato de largo plazo con el equipo de Maranello.

GALERÍA: Charles Leclerc en los test de pretemporada

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 1 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Ferrari 5 / 20 Foto de: Evgeniy Safronov Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 9 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari and Carlos Sainz Jr., FerrarI 13 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 14 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 18 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 19 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 20 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

