Leclerc lidera la FP2 del GP de Bahréin en Malasia, con Checo Pérez y Colapinto en las últimas posiciones

Ferrari terminó al frente de la mano de Charles Leclerc el viernes en el Gran Premio de Bahréin, que en esta ocasión se lleva adelante en el circuito de Sepang, en Malasia.

El piloto monegasco registró una mejor vuelta de 1m37s528 para liderar una sesión en la que se esperaba la lluvia, pero finalmente la pista se mantuvo seca durante los 60 minutos de acción en la FP2.

Isack Hadjar finalizó segundo con un tiempo de 1m37s627, a 0s099 de Leclerc con su Red Bull, mientras que Lando Norris fue tercero para McLaren, a 0s137.

Max Verstappen, que lideró el entrenamiento inicial del día, finalizó cuarto con 1m37s785, pero su vuelta fue marcada con neumáticos medios, a diferencia de los blandos utilizados por quienes lo precedieron.

Lewis Hamilton y Oscar Piastri quedaron detrás, ambos a tres décimas de la cima, mientras que los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli —también con sus vueltas logradas con neumáticos medios— ocuparon la séptima y octava posición, respectivamente.

Las diez primeras posiciones las completaron Liam Lawson para Racing Bulls y Pierre Gasly para Alpine.

Franco Colapinto terminó último, ya que su trabajo estuvo enfocado únicamente en el ritmo de carrera debido a que tiene 15 puestos de penalización para la parrilla de salida. El argentino fue de los pilotos que más vueltas completó con 31 giros, dos menos que Arvid Lindblad.

Sergio Pérez finalizó delante de Colapinto, en la 21° posición, con un tiempo de 1m40s938 obtenido con su Cadillac.

Así se desarrolló la FP2 del Gran Premio de Bahréin en Malasia:

La segunda práctica libre del viernes en Sepang se puso en marcha con 33 grados de temperatura ambiente y 57 grados sobre el asfalto, con un 90% de probabilidades de lluvia cuando el semáforo se puso en verde.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Srinivasa Krishnan

La supuesta proximidad de la lluvia hizo que los 22 pilotos se apresuraran a salir a la pista y Esteban Ocon marcó el primer tiempo de la sesión con una vuelta de 1m39s361, en un arranque en el que los neumáticos medios —compuesto C3 de Pirelli— eran los elegidos por la mayoría.

Verstappen se colocó al frente con una vuelta de 1m37s785, seguido por Russell a 0s235, lo que parecía una continuidad de lo visto en el primer entrenamiento libre de la jornada, ya que el británico había terminado segundo detrás del neerlandés.

Charles Leclerc y Kimi Antonelli se acomodaban justo a continuación, también a dos décimas, mientras que Lawson avanzaba al quinto lugar a los 20 minutos de la sesión, a siete décimas de la cima, seguido de Hamilton.

Gasly ocupaba el séptimo lugar con 1m38s588, con Colapinto en la 21° posición, enfocado en el ritmo de carrera —su mejor vuelta era de 1m43s391—, ya que sus 15 puestos de penalización significan que arrancará en la parte trasera de la parrilla el domingo.

Sergio Pérez se ubicaba 20° con un registro de 1m49s938, una posición por detrás de su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Srinivasa Krishnan

Los neumáticos blandos comenzaron a verse en la mayoría de los coches y Hamilton avanzó al segundo lugar con una vuelta de 1m37s833, a 0s048 de Verstappen, a los 23 minutos de comenzada la práctica. Piastri se colocó tercero, a 0s114, mientras los Mercedes no lograban cerrar vueltas rápidas, con ambos pilotos sufriendo bloqueos de neumáticos.

Leclerc saltó al primer puesto al girar en 1m37s528, lo que terminaría por ser la mejor vuelta de la FP2, seguido de cerca por Norris, que quedaba a 0s137 de lo hecho por el monegasco.

Al entrar en la segunda media hora de la sesión, Hadjar avanzó a la segunda posición con un tiempo de 1m37s627 que lo dejó a 0s099. Verstappen, por su parte, seguía con la goma media y enfocado en el ritmo de carrera.

Colapinto se mantenía al fondo del clasificador, pero con sus 18 vueltas completadas era —junto a Lindblad— el piloto con más kilómetros recorridos en la práctica, con 20 minutos por delante para la bandera a cuadros.

La parte final de la sesión no tuvo cambios en el clasificador, ya que todos los pilotos realizaron simulacros de carrera con vistas al Gran Premio que se disputará el domingo en Sepang.

La práctica terminó con un período de Virtual Safety Car cuando el Audi de Gabriel Bortoleto quedó detenido en la pista por un problema técnico en el monoplaza del brasileño.