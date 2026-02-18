La F1 está nuevamente en marcha en el Circuito Internacional de Bahréin para comenzar la última semana de ensayos de pretemporada antes de iniciar finalmente la temporada 2026 el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Charles Leclerc marcó el camino con una vuelta de 1m33s739 para liderar una sesión por segunda vez en las pruebas de Bahréin -previamente fue el más veloz el jueves-. Su tiempo fue 0s070 más lento que la referencia de la semana pasada en una mañana en la que el monegasco de Ferrari fue además uno de los pilotos que más giros completó, con un total de 70, solo superado por las 75 vueltas de Arvid Lindblad para Racing Bulls.

La segunda posición quedó en poder de Lando Norris, para McLaren, con un registro de 1m34s052 y 54 giros, mientras que Andrea Kimi Antonelli -el más rápido de la semana pasada- terminó tercero para Mercedes con 1m34s158 y 69 vueltas.

El cuarto lugar en el clasificador fue para Alex Albon, de Williams, aunque a casi dos segundos de lo conseguido por Leclerc, ya que el piloto anglo-tailandés marcó una mejor vuelta de 1m35s690 al cabo de 55 vueltas.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, pasó la mayor parte de la mañana en el garaje. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly finalizó la mañana quinto para Alpine con una mejor marca personal de 1m35s898 y 61 giros con el A526, seguido de su compatriota Isack Hadjar en lo que igualmente fue un inicio de jornada complicado para Red Bull, ya que solo pudo dar 13 vueltas debido a un problema de presión en uno de los circuitos de refrigeración del motor.

Las diez primeras posiciones las completaron Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), quien tuvo problemas en el motor Honda y solo dio 28 vueltas, y Lindblad.

Sergio Pérez tuvo una mañana poco productiva con el Cadillac, ya que el monoplaza presentó problemas en los sensores y solo completó dos vueltas de instalación durante las primeras dos horas y media de la sesión, antes de llegar a un total de 24 giros para terminar 11° y último con un tiempo de 1m38s191.

El mexicano le cederá la conducción del Cadillac a Valtteri Bottas para la sesión de la tarde, mientras que Franco Colapinto se pondrá al volante del A526 de Alpine en lugar de Gasly.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Mañana Miércoles

Pos. PILOTo equipo vueltas tiempo dif. 1 Leclerc Ferrari 70 1'33"739 2 Norris McLaren 54 1'34"052 +0"313 3 Antonelli Mercedes 69 1'34"158 +0"419 4 Albon Williams 55 1'35"690 +1"951 5 Gasly Alpine 61 1'35"898 +2"159 6 Hadjar Red Bull 13 1'36"188 +2"449 7 Ocon Haas 65 1'36"418 +2"679 8 Alonso Aston Martin 28 1'36"536 +2"797 9 Hülkenberg Audi 49 1'36"741 +3"002 10 Lindblad Racing Bulls 75 1'36"769 +3"030 11 Pérez Cadillac 24 1'38"191 +4"452