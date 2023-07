Leclerc: mensaje de radio sobre Sainz "más agresivo de lo debido"

Ambos pilotos hicieron comentarios punzantes por radio durante la Q1 del sábado mientras luchaban por la posición en pista mientras rodaban tercero y cuarto respectivamente.

Leclerc dijo "bien Carlos, bien, buen adelantamiento en la última curva..." después de que Sainz le adelantara en pista por la posición, a pesar de que el piloto monegasco tenía prioridad en la sesión.

Sainz dijo entonces: "Es un poco injusto lo que me pides que haga ahí. Sacrificar la temperatura de mis neumáticos. Pero en fin, da igual. Además, yo soy P4, él es P3, yo corro más riesgo".

Hablando después de la sesión, ambos pilotos dijeron que habían exagerado, con Leclerc culpando a la adrenalina, mientras que Sainz dijo que era un "momento de alta presión, alta tensión" y dijo que estaba en riesgo de no conseguir una vuelta.

Al ser preguntado por Motorsport.com sobre el motivo por el que ambos pilotos intercambiaron sus posiciones, Leclerc dijo: "En el pitlane, es algo que esperábamos, ya que siempre intentamos que los coches salgan al mismo tiempo, ya que es mejor gestionar los coches que vienen.

"Pero luego, en la pista, obviamente, es donde tuvimos un poco más de discusión. Tenemos una carrera en la que yo tengo la prioridad de elegir si quiero estar delante o detrás, y una carrera en la que Carlos tiene la prioridad de elegir si quiere estar delante o detrás.

"Aquí tuve la opción de elegir y decidí estar delante, luego al final estábamos muy apretados en los tiempos y creo que era muy difícil para nosotros saber si nos iban a pasar o no antes de la bandera y Carlos decidió adelantar.

"No es lo ideal, lo discutiremos, no ha influido, así que no es para tanto.

"Obviamente con la adrenalina dentro del coche y que no sabes en ese momento si lo vas a conseguir, el mensaje de radio fue probablemente un poco más agresivo de lo que debería haber sido".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc dijo que pensaba que Sainz "lo entendería bastante rápido" tras una breve discusión.

Sainz dijo que "no era lo ideal en estas condiciones" tener que dejar pasar a Leclerc, pero añadió que su compañero de equipo tenía prioridad, que es "como debe ser".

Preguntado por Motorsport.com sobre si estaba molesto al final de la Q1, Sainz dijo: "No, no, no estaba enfadado, sólo fue un momento de alta tensión, de alta presión, con casi salir de la Q1 sin marcar una vuelta por la bandera a cuadros que estábamos esperando mucho en la última curva".

"Y en algún momento, tuve que dar una vuelta. Si no, no hubiera metido una vuelta".

Sainz culpó de la confusión al tráfico al final de la sesión, añadiendo que un "pacto de caballeros" ha sido "completamente olvidado".

Refutó la sugerencia de que la FIA tenía que intervenir, pero dijo que los pilotos "cada vez lo respetan menos".

Sainz dijo: "El problema es que la gente de detrás empezó a adelantarnos, lo que significaba que, si das un hueco de cuatro segundos entre todos los coches, eso significaba que yo no iba a dar una vuelta, si todo el mundo va a respetar ese hueco de cuatro segundos que más o menos nos damos".

"Y porque el pacto de caballeros ya no existe y se ha olvidado por completo."

