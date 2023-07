Leclerc molesto: Era un pasajero en la sprint en Bélgica

El sábado sprint de Charles Leclerc había empezado mal en el Sprint Shootout, con un error en la curva 9 en la vuelta decisiva que no sólo le hizo perder la potencial pole, sino que le relegó al cuarto puesto.

La carrera Sprint en Spa-Francorchamps no fue mejor. De hecho, empeoró las cosas. Saliendo desde la cuarta posición de la parrilla, el monegasco se encontró con una serie de problemas que, en sólo 11 vueltas, le hicieron perder una posición y también la oportunidad de luchar por el podio.

Tras una lluvia casi torrencial, la pista de Spa se secó rápidamente, lo que llevó a varios pilotos a entrar en boxes en la primera vuelta de la Carrera Sprint para cambiar los neumáticos de lluvia extrema por los intermedios.

Carlos Sainz, con una mejor posición en parrilla que Leclerc tanto en parrilla como tras la salida, entró en boxes primero teniendo el derecho de paso, mientras que el monegasco se vio obligado a esperar una vuelta. Una vez dentro, su parada en boxes fue lenta debido a un problema que Charles no pudo explicar. Como resultado, se vio obligado a perder algunas posiciones y se mantuvo detrás de Sainz hasta la línea de meta.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Desafortunadamente sí, la parada en boxes no nos ayudó hoy. Carlos [Sainz] estaba por delante de mí en la primera vuelta, así que tenía la prioridad de entrar en boxes para poner los intermedios. Por desgracia, yo era un 'pasajero' en la situación y tuve que dar una vuelta con los neumáticos de lluvia extrema. Ciertamente no era lo ideal en ese momento, pero no podía hacerlo mejor en ese momento".

"Además de eso tuvimos un problema en la parada en boxes, por desgracia. Aún no sé lo que ha sido, pero creo que nos ha hecho perder 2-3 posiciones de nuevo. Así que, sí, no es una Carrera Sprint en la que hayamos conseguido maximizarlo todo. Tenemos que trabajar en ello, porque cuando no tenemos el ritmo para hacer grandes cosas, al menos tenemos que intentar optimizar nuestro paquete".

El SF-23 tuvo problemas no sólo por las condiciones adversas, sino también porque no parece tener el ritmo necesario para ser competitivo a largo plazo. Además, el clima en Spa suele ser tan incierto que es una auténtica incógnita para equipos, pilotos y meteorólogos. En resumen, Leclerc saldrá mañana desde la pole, pero hay pocas certezas.

"Es difícil imaginar algo para mañana, porque cuando dicen que va a estar seco llega y cuando va a llover está seco. Así que...", concluyó el piloto de Ferrari.

