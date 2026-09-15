Leclerc montaría un nuevo motor en Bakú pagando la penalización; Ferrari salva la unidad de Italia
La unidad que debutó en el Gran Premio de Italia, tras el accidente en la Parabolica, podrá recuperarse, pero, por precaución, solo se utilizará como unidad de rotación para los entrenamientos libres. De hecho, homologará un nuevo motor de seis cilindros en Bakú y cumplirá la penalización en un circuito en el que es posible remontar.
Los análisis con rayos X han confirmado que la unidad de potencia de Charles Leclerc, implicada en el accidente en la Parabolica, se puede salvar. El reglamento de la F1 impide a los técnicos del Cavallino ponerla en marcha para evaluar realmente si todo está en orden o si, eventualmente, puede haber algún problema en algún componente concreto.
Los sensores asociados al 067/6 no han detectado anomalías particulares, por lo que es muy probable que Ferrari decida utilizar la unidad equipada con el ADUO2 en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán.
Si no surgen problemas (no se pueden sustituir todas las piezas que forman parte de la homologación del motor ante la FIA), Leclerc seguirá rodando con este seis cilindros en las otras dos sesiones de entrenamientos libres, pero es casi seguro que, antes de la clasificación, se homologará un nuevo motor ADUO2 con el que Leclerc debería continuar la temporada del Mundial, mientras que la unidad de Monza se utilizaría únicamente para los entrenamientos libres, como motor de rotación.
Frederic Vasseur con Jérôme D'Ambrosio
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
Fred Vasseur, tras el GP de España, fue el primero en insinuar que será necesario recurrir al quinto motor durante una entrevista con sus colegas franceses de Canal+: "Ya veremos cuándo tendremos que aceptar una penalización de motor con Charles, pero creo que en Bakú debería ir bastante bien".
En este caso, el piloto monegasco tendrá que cumplir la penalización y salir desde el último puesto de la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán, donde no faltarán oportunidades para adelantar gracias a la larguísima recta final que culmina con una frenada brusca en la curva 1.
El motor en su versión ADUO2 —como se ha visto con mayor claridad en Madring— ofrece un par de décimas por vuelta respecto a la especificación ADUO1 que Charles pudo utilizar en España. Si tenemos en cuenta que Leclerc quedó en la Q3 a solo 6 milésimas de Lewis Hamilton, cuarto en la parrilla, y que el monegasco tuvo un retraso de 189 milésimas respecto a Lando Norris, poleman con el McLaren, no es descabellado pensar que la escudería roja podría haber aspirado, como mínimo, a la primera fila, si no a la pole.
Y, probablemente, el Gran Premio del domingo habría sido diferente para la escudería roja, que, en cambio, terminó fuera de los puestos del podio, como ya viene ocurriendo desde hace cuatro carreras consecutivas.
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