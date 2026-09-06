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Fórmula 1 GP de Italia

Leclerc necesitará un chequeo médico "adicional" para saber si puede correr en Madrid tras chocar en Monza

Leclerc no está 100% seguro de que vaya a correr en el Gran Premio de España del próximo fin de semana

Benjamin Vinel Cihangir Perperik
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc dice que necesita “algunas revisiones adicionales” tras su accidente en el Gran Premio de Italia, para asegurarse de que estará en forma el próximo fin de semana para la ronda de Madrid de la Formula 1.

Leclerc perdió el control de su Ferrari SF-26 a alta velocidad en la Parabolica al final de la segunda vuelta y sufrió un fuerte impacto contra el muro, lo que provocó una bandera roja.

El monegasco fue trasladado al centro médico, del que fue dado de alta al no detectarse ninguna lesión.

“El cuello estaba bien, fue solo la visión un poco al principio,” dijo Leclerc. “El ojo derecho no me daba una gran visión, pero ahora todo está bien, así que eso era lo que más me preocupaba al salir del coche.

“Luego, después de eso, todo, un poco de dolor aquí y allá, lo cual es normal después de un accidente así, así que nada más.”

Charles Leclerc, Ferrari crash

Charles Leclerc, Ferrari crash

Sin embargo, esto no significa que el piloto de 28 años saliera del accidente completamente ileso.

“Creo que tendré bastantes revisiones adicionales que todavía tenemos que hacer por mi parte, probablemente esta noche y mañana, para asegurarme de que estaré completamente bien para Madrid,” añadió. “Debería ser así, pero más vale prevenir que curar.”

En cuanto a por qué perdió el control en primer lugar, Leclerc sugirió "una diferencia en la entrega de potencia", pero insistió en que quería mirar los datos en lugar de hacer comentarios sin información. También admitió su decepción.

“Sí, es muy frustrante, pero así son las cosas ahora, no puedo cambiar los resultados. Tendré que mirar hacia adelante y ojalá recuperarme en Madrid,” concluyó el piloto de Ferrari.

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