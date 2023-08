Leclerc dispuesto a "presionar" para seguir en Ferrari en 2025

El contrato actual de Charles Leclerc expira al final de la temporada 2024 y hasta ahora no ha habido prisa ni por su parte ni por la de Ferrari para resolver una ampliación.

Este retraso, unido a una frustrante campaña con Ferrari que no ha dado los resultados esperados, ha disparado las especulaciones sobre otros equipos que compiten por los servicios de Leclerc.

Las escuderías Mercedes, Aston Martin y Red Bull han sido consideradas como posibles opciones para Leclerc, ya que podrían quedar vacantes en 2025.

Pero a pesar de que obviamente está sopesando otras oportunidades, Leclerc ha dejado claro que su prioridad es cumplir su sueño y ganar el campeonato de F1 con Ferrari, y que ver la más mínima oportunidad de conseguirlo sería suficiente para asegurarse su permanencia.

En una entrevista exclusiva con Autosport, Leclerc dijo que es natural que los pilotos sopesen las oportunidades que tienen en otros lugares, pero que eso no influye en su compromiso con su actual equipo.

"Por supuesto, creo que cada piloto ha considerado sus diferentes opciones, una vez que tienen la [posibilidad]", dijo.

"Pero siento un gran amor por Ferrari. Y mi primer objetivo y mi primer sueño es convertirme en campeón del mundo con Ferrari, más que cualquier otra cosa.

"Así que, si hay una pequeña oportunidad de que suceda, no tendré ninguna duda en presionar para quedarme aquí al menos".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc dijo que no estaba ciego ante lo difíciles que habían sido las cosas para el equipo este año, pero insistió en que eso no es una razón para creer que las cosas no puedan mejorar.

"Está claro, creo que para todo el mundo dentro del equipo, que no estamos contentos con la situación en la que estamos hoy, en la que queremos ganar", dijo.

"Pero yo amo a Ferrari. Me siento como en casa. Y no puedo decir mucho más porque no ha habido ningún tipo de discusión, aparte de algunas bromas aquí y allá".

Leclerc restó importancia a cualquier sugerencia de que el retraso en el inicio de las negociaciones del contrato fuera algo de lo que preocuparse, ya que entiende que Ferrari tiene que concentrarse en hacer más rápido el coche.

"Simplemente creo que no es probablemente la prioridad en este momento: no para mí, pero tampoco para el equipo", dijo. "Nos estamos centrando en lo que es realmente importante ahora.

"Es volver a ser lo más competitivos posible. Y luego ya veremos. Pero de nuevo, me encanta Ferrari y me siento como en casa".

Sin alcanzar a Red Bull

Ferrari esperaba seguir ganando carreras a partir de 2022 para luchar por el campeonato del mundo este año.

Sin embargo, se ha encontrado en el pie trasero con su rival Red Bull habiendo producido un coche RB19 dominante que ha ganado todos los grandes premios hasta ahora.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, en la rueda de prensa posterior a la clasificación. Foto: Motorsport Images

Aunque Ferrari ha hecho grandes progresos para solucionar los problemas de inconsistencia que le han perjudicado los domingos, Leclerc cree que es demasiado esperar que cierre toda la brecha con Red Bull antes del final de la campaña.

Sin embargo, cree que Ferrari puede situarse en una posición que le permita terminar el año como el mejor del resto, y por delante de sus principales rivales Mercedes, McLaren y Aston Martin.

"Creo que el objetivo realista, al menos [el que] queremos fijarnos, es ser el equipo más fuerte después de Red Bull y cerrar la brecha con Red Bull", dijo.

"Entonces, para 2024, no hay dudas de que en la mente de todos el objetivo es volver a estar en la cima y luchar contra Red Bull.

"Creo de forma realista, y es sólo mi opinión, que antes de final de año no podremos alcanzar a Red Bull. Pero el objetivo será al menos estar delante de McLaren, Mercedes y Aston Martin. Ese será nuestro objetivo".