Leclerc niega ser arrogante y habla de Verstappen: no nos soportábamos

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc fue uno de los competidores destacados durante la temporada 2020 junto al holandés Max Verstappen de Red Bull Racing, quien fue su rival desde que ambos competían en los karts.

En una entrevista con Sky Italia, el competidor de la casa italiana habló de su rivalidad con el piloto holandés, pero también de cómo ha cambiado su vida después de su primera temporada con Ferrari en 2019, una campaña que le valió un contrato multianual con el equipo de Cavallino Rampante. En su opinión él no se volvió “arrogante” por su éxito en la Fórmula 1.

"La única crítica que me conmueve es que soy arrogante, porque sé que no he cambiado. Mi padre y Jules Bianchi (ambos fallecidos) me enseñaron a mantener los pies en el suelo. Pero todo el mundo quiere ser tu 'amigo' y a veces lo das por terminado", explicó Leclerc.

En cuanto a Verstappen, el monegasco admitió que había una animosidad, pero que la convivencia mejoró en los últimos tiempos en la Fórmula 1.

"Antes no nos soportábamos, pero con el tiempo maduramos y ahora nos hablamos".

"Hemos progresado. Al fin y al cabo, también es un buen chico, pero cuando nos ponemos los cascos, hay la misma rivalidad que había cuando competíamos en los karts".

Desde su paso por los karts ambos se perdieron el rastro. El integrante de Red Bull Racing compitió en 2014 en la Fórmula 3 Europea consiguiendo el tercer lugar del campeonato, mientras al mismo tiempo Leclerc afrontaba la Fórmula Renault 2.0 antes de avanzar en 2015 a la F3, año en que el holandés debutó en Toro Rosso.

El monegasco tardó tres años más en comparación con Verstappen en llegar al Gran Circo. Cuando Leclerc corrió su primer gran premio con Alfa Romeo en 2018, su viejo contrincante arrancaba su cuarto año dentro de la F1 luego de ya haber conseguido tres victorias.

