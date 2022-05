Leclerc "no puede permitirse" más abandonos tras lo sucedido en España

Cargar reproductor de audio

Charles Leclerc había lideró con facilidad la primera mitad de la carrera hasta que el piloto monegasco reportó una pérdida de potencia en su Ferrari en la 26ª de las 66 vueltas pactadas.

El problema resultó ser terminal, ya que Leclerc entró en el pitlane para retirarse de la carrera.

Ferrari no tardó en confirmar que un problema de la unidad de potencia no diagnosticado fue la causa de su temprano abandono. Leclerc dijo que no había recibido ninguna advertencia temprana, y que el motor murió de repente.

"No, no sé nada más que lo que pasó básicamente. No tuve ninguna indicación antes y simplemente se rompió y perdí la potencia por completo, así que es una pena", dijo Leclerc a Sky Sports.

En un sofocante y ventoso Circuit de Barcelona-Catalunya, que había forzado tanto a su compañero de equipo Carlos Sainz como a su rival por el título Max Verstappen a cometer errores tempranos, Leclerc estaba haciendo una actuación impecable que parecía preparada para reconstruir su ventaja en el campeonato.

Después de ver cómo Verstappen y Red Bull se acercaban en Miami, el amplio conjunto de mejoras de Ferrari permitió a Leclerc conseguir la pole el sábado en España y tenía el potencial de convertirse en una aplastante victoria.

En cambio, su retirada abrió la puerta a Verstappen para que ganara la carrera, y también para que el neerlandés se pusiera al frente del campeonato por primera vez en 2022.

Leclerc dijo que no estaba demasiado preocupado por la perspectiva de perder el liderato de la tabla de pilotos, pero reconoció que no podía permitirse más abandonos como el de España.

"Vamos a analizar este asunto y no podemos permitirnos que esto ocurra muchas veces durante la temporada, así que tenemos que encontrar el problema", añadió.

"El liderato del campeonato se reducirá básicamente a nada o quizás lo perdamos realmente, pero eso está bien. No lo miro”, expresó el de Ferrari antes de que terminara la carrera.

"Creo que lo más importante es tu propio rendimiento y, en cuanto a rendimiento, estamos rindiendo muy bien, así que estoy deseando volver a casa la semana que viene y espero que tengamos un gran resultado [en Mónaco]".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, el resto de los competidores en la salida. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Un aspecto positivo para Leclerc es que sus mejoras en Barcelona parecen haber funcionado bien y el equipo ha hecho algo para solucionar su relativamente mala gestión de los neumáticos en las últimas carreras.

Y añadió: "En esos momentos, creo que no hay nada más que pueda hacer aparte de mirar los aspectos positivos y hay muchos este fin de semana".

"Está el ritmo de clasificación, el ritmo de carrera y, lo más importante, la gestión de los neumáticos. Ese ha sido un punto débil en las últimas carreras.

"Creo que este fin de semana hemos encontrado algo al respecto, así que me da confianza para el resto de la temporada".