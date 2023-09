Leclerc no se arrepiente: "Dependía de mí hacerlo mejor en clasificación".

El domingo en Singapur, Ferrari volvió a la senda de la victoria tras más de un año de sequía. Charles Leclerc, sin embargo, tuvo que conformarse con el cuarto puesto. El monegasco era consciente de la oportunidad que le brindaba el trazado de Marina Bay, ya que había logrado dos poles y dos podios en la ciudad-estado. " Si había una oportunidad este año, era ésta", fue el primero en admitir.

Tras no poder terminar tercero en la clasificación, a 0"079 de Carlos Sainz y a 0"007 de George Russell, Leclerc tomó su propia decisión de salir con neumáticos blandos para superar a los Mercedes cuando se apagara el semáforo. ¡Misión cumplida! Sin embargo, la estrategia no fue óptima a largo plazo para Leclerc, que fue el que más sufrió al tener que dejar entrar a boxes a los coches rivales durante la neutralización del coche de seguridad, después de que su equipo le pidiera que redujera la velocidad para permitir que su compañero se pusiera en cabeza.

"Por desgracia, no creo que pudiéramos haberlo hecho mejor", dijo Leclerc a Canal+. "En cualquier caso, al afrontar esta carrera, sabía que iba a ser difícil".

Charles Leclerc (Ferrari)

"He cambiado la elección de neumáticos a blandos esta mañana, en el último momento, para intentar hacer exactamente lo que hemos hecho: coger la segunda posición desde el principio y luego intentar frenar a los demás para que Carlos se vaya y así poder parar yo antes que Carlos, sin que él se quede undercut (sic). El problema fue que había un Safety Car, así que acabamos parando todos al mismo tiempo. Después tuve que esperar a que el tráfico volviera de boxes, así que perdí tres posiciones. Volví a salir séptimo porque también estaban los dos Red Bull entre nosotros".

"Después de eso, sabía que iba a ser una carrera complicada, porque adelantar aquí es muy difícil. [Al final], la gestión de la carrera ha sido muy buena, porque Carlos ha ganado hoy. Dependía de mí hacer un mejor trabajo ayer en la clasificación".

En la vuelta 44, con el quinteto Sainz-Russell-Norris-Hamilton-Leclerc a cinco segundos el uno del otro, la carrera se neutralizó de nuevo, esta vez por el coche de seguridad virtual al averiarse el Alpine de Esteban Ocon. Los Mercedes pusieron neumáticos nuevos, pero Charles Leclerc permaneció en pista. No pudo resistir la remontada de las Flechas Plateadas y pronto se dejó ir: rodó dos segundos más lento en las últimas diez vueltas, hasta que se vio amenazado por Max Verstappen en los kilómetros finales.

"El coche se sobrecalentaba por todas partes, así que el ritmo no era realmente representativo: se trataba simplemente de llevar el coche a la meta", explicó a la prensa el piloto de Ferrari, quien añadió que el sobrecalentamiento afectaba "principalmente" al motor. "Sabíamos que era crítico, y yo también era consciente de que Singapur siempre es crítico para la carrera. Después de que los dos Mercedes me doblaran, no había mucho más que ganar atacando, así que simplemente decidimos llevar el coche a casa."

Entrevista realizada por Matt Kew