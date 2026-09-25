Dadas las sensaciones al volante y las debilidades conocidas del Ferrari SF-26, el segundo puesto logrado por Charles Leclerc quizás supere incluso las expectativas más optimistas; el coche ya había mostrado signos de imprevisibilidad —lo que potencialmente se traducía en inestabilidad— el día anterior. Este problema se hizo evidente tanto en la fase de tracción como en la entrada a las curvas, donde se produjeron varios bloqueos de ruedas.

Este contexto es fundamental para analizar el segundo puesto del piloto monegasco, ya que las dificultades para extraer el máximo potencial del monoplaza persistieron en la sesión de hoy. A medida que mejoraba el estado de la pista —que había estado extremadamente sucia durante la primera jornada de entrenamientos, registrando algunos de los niveles de adherencia más bajos de toda la temporada—, el Ferrari también ganó rendimiento y obtuvo más agarre, aunque no fue suficiente.

Si bien esto permitió asegurar una posición en la primera fila de salida —favorecido por un excelente rebufo de Lewis Hamilton que aportó un impulso extra en la recta larga—, un análisis más detallado de las diferencias revela que Ferrari no logró marcar la diferencia donde debía, especialmente en la sección del Castillo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Eso explica la desventaja de ocho décimas respecto a Russell, pero más allá de la diferencia en sí, lo preocupante son las sensaciones al volante: "Al ver la diferencia con George, es bastante significativa. Así que sí, el coche se ha comportado mejor hoy en comparación con el resto del fin de semana", comentó el piloto monegasco tras la clasificación, al analizar la Q3.

"Nos hemos enfrentado a bastantes dificultades y no hemos sido tan competitivos como queríamos. Sin embargo, como dijo George, lograr que estos neumáticos alcancen su ventana óptima de funcionamiento es muy complicado. Y este fin de semana en particular, creo que tanto nosotros como McLaren estábamos en la misma situación, sufriendo bastante durante los entrenamientos libres".

"Hubo algunas vueltas buenas, pero sin llegar a ser realmente constantes. En la clasificación, no obstante, sentí que habíamos hecho un mejor trabajo. Pero todo es relativo, y ocho décimas y media son muchas. Hay muchas cosas en las que debemos trabajar y tratar de mejorar, sobre todo porque nuestra debilidad suele ser la velocidad en recta. Y aun así, hoy fue precisamente en el segundo sector donde George marcó la diferencia".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Hay mucha verdad en las palabras de Leclerc; un análisis de la última vuelta muestra que perdió dos décimas de segundo frente a Russell en el segundo sector, la zona que cuenta con muchas curvas lentas. Si bien esto se debe en parte a una menor capacidad de aceleración en comparación con Mercedes —derivada de la gestión de la batería (donde las "Flechas de Plata" gozan de mayor flexibilidad) y de la ventaja de tracción inherente del W17 desde el inicio de la temporada—, eso es solo una pieza del rompecabezas.

En las curvas más lentas, el Ferrari sufría problemas tanto en la entrada en curva como, sobre todo, a la hora de transmitir la potencia al suelo. Parecía que el coche debía rodar con una configuración muy rígida para mantenerse cerca del asfalto en las rectas y minimizar la resistencia aerodinámica. A esto se sumaba la dificultad crónica para alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento de los neumáticos, un problema que volvió a hacerse evidente hoy.

Durante los entrenamientos libres, ambos pilotos de Ferrari bloquearon las ruedas con frecuencia, incapaces de encontrar estabilidad en la frenada y en la entrada de las curvas. Lograr el equilibrio entre el tren delantero y el trasero durante la vuelta de preparación es especialmente difícil en este circuito; aunque todos se enfrentaron a desafíos, esto generó problemas adicionales para un coche tan sensible al comportamiento de los neumáticos, ampliando aún más la brecha que ya se perdía en las rectas.

A diferencia de Mercedes, que disfruta de una gran flexibilidad, Ferrari se ve obligado a buscar compromisos: cuando se agota la energía para seguir atacando, deben levantar el pie. Esto explica las dos décimas perdidas antes de la curva 15 y otras dos en la larga recta que conduce a la meta, además del tiempo perdido al negociar la propia curva 15, donde Russell marcó la referencia.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Leclerc destacó precisamente esa falta de previsibilidad, que le impidió aprovechar una de sus grandes virtudes en Bakú: acercarse al máximo a los muros con gran precisión para arañar esas últimas décimas. "La imprevisibilidad del coche supuso un verdadero reto durante todo el fin de semana. Por lo general, una de mis fortalezas aquí es la precisión: soy capaz de rodar muy cerca de los muros y asumir grandes riesgos".

"Sin embargo, este fin de semana no pude hacerlo porque el coche no reaccionaba exactamente como yo quería. Resultaba bastante imprevisible. Mejoró respecto a los entrenamientos libres, pero no pude atacar como suelo hacerlo; tuve que dejar un margen mayor del habitual en este circuito". Más allá de la desventaja de ocho décimas, son precisamente estos comentarios —y la brecha en el segundo sector— los que deberían suscitar verdadera preocupación.

Aun así, salir desde la primera línea es una base sólida para afrontar la carrera, dado que el SF-26 ha demostrado a menudo ser mucho más constante en ritmo de carrera que en clasificación. Sin duda, se notará la falta de energía en las rectas, pero se espera que la situación mejore con el rodaje continuo; de hecho, hoy muchos pilotos optaron por completar varias vueltas con el mismo juego de neumáticos simplemente para alcanzar la temperatura óptima.

"Lo daremos todo; solo el tiempo dirá si es suficiente. Sabemos que tenemos un buen coche para la carrera, que suele rendir mejor los domingos que en clasificación. Espero que eso se cumpla también este fin de semana", añadió Leclerc.