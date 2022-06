Leclerc gana el "Piloto del Día" del GP de canadá F1

Cargar reproductor de audio

Tras salir desde la parte trasera de la parrilla por una sanción por haber excedido su cuota de piezas del motor, el piloto monegasco, Charles Leclerc no estuvo indigno durante este Gran Premio de Canadá. El piloto de Ferrari ejecutó efectivamente una estrategia con neumáticos duros y medios que no le permitió beneficiarse de las diversas circunstancias de la carrera, lo que no le impidió terminar en el quinto lugar tras varios adelantamientos.

Resultados de las votaciones del Piloto del Día:

Charles Leclerc - 21.6%

Lewis Hamilton - 11.9%

Carlos Sainz - 10.6%

Max Verstappen - 10.2%

Fernando Alonso - 6%

Los "Pilotos del Día" de la temporada 2022

Gran Premio Piloto del día Bahréin Charles Leclerc Arabia Saudita Charles Leclerc Australia Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen España Lewis Hamilton Mónaco Sergio Pérez Azerbaiyán Lewis Hamilton Canadá Charles Leclerc

Los "Pilotos del día" de la temporada 2021

Gran Premio Piloto del día Bahréin Sergio Pérez Emilia Romagna Lando Norris Portugal Sergio Pérez España Lewis Hamilton Mónaco Sebastian Vettel Azerbaiyán Sebastian Vettel Francia Max Verstappen Estiria Charles Leclerc Austria Lando Norris Gran Bretaña Charles Leclerc Hungría Fernando Alonso Holanda Sergio Pérez Italia Daniel Ricciardo Rusia Lando Norris Turquía Carlos Sainz (Ferrari) Estados Unidos Max Verstappen México Sergio Pérez Brasil Lewis Hamilton Qatar Fernando Alonso Arabia Saudita Max Verstappen Abu Dhabi Kimi Räikkönen

Los "Pilotos del día" de la temporada 2020

Gran Premio Piloto del día Austria Alexander Albon Estiria Sergio Pérez Hungría Max Verstappen Gran Bretaña Lewis Hamilton 70 Aniversario Max Verstappen España Sebastian Vettel Bélgica Pierre Gasly Italia Pierre Gasly Toscana Daniel Ricciardo Rusia Max Verstappen Eifel Nico Hülkenberg Portugal Sergio Pérez Emilia Romagna Kimi Räikkönen Turquía Sebastian Vettel Bahrein Romain Grosjean Sakhir George Russell Abu Dhabi Max Verstappen

Títulos de "Piloto del día" por piloto (desde 2016)

Piloto Número de veces Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1

Fotos de Leclerc en el GP de Canadá

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 1 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 2 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 3 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 4 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 5 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lucha con Alex Albon, Williams FW44 6 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 7 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, lucha con Charles Leclerc, Ferrari F1-75 8 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, lucha con Charles Leclerc, Ferrari F1-75 9 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 11 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 12 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 13 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 14 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 15 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Nicholas Latifi, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, en posición de salida 16 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, en el desfile de pilotos 17 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 18 / 26 Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 19 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 20 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 21 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, olas 22 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 23 / 26 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 24 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 25 / 26 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 26 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images