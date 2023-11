Leclerc no quedó conforme en Las Vegas F1 pese a lograr la pole

Leclerc se aseguró su 23º pole de F1 cuando Carlos Sainz no pudo vencer a su compañero de equipo y Max Verstappen, de Red Bull, abandonó en su última vuelta rápida.

Eso aseguró que el tiempo de 1min32.726s de Leclerc fuera suficiente para consolidar la primera posición, superando a Sainz por 0.044, aunque el español caerá a la 12º posición debido a una penalización de 10 posiciones en la parrilla tras los cambios realizados a su coche por los daños que sufrió en la FP1 al golpear una tapa de alcantarilla.

Pese a conseguir la pole, Leclerc no se mostró muy satisfecho con su rendimiento y dijo que debería haber mejorado más respecto de su vuelta de la Q2 dada la exagerada evolución de la pista en el circuito urbano de la Ciudad del Pecado. La vuelta de Leclerc en la Q2 fue 0.05s más lenta que la de la Q3.

"Obviamente, es un evento increíble y salir desde la pole mañana es genial".

"Sin embargo, estoy un poco decepcionado con mis vueltas en la Q3. No hice un trabajo lo suficientemente bueno, pero fue suficiente para la primera posición. Eso es todo lo que necesitamos".

"Creo que mi mejor vuelta fue en la Q2, que la evolución de la pista es grande aquí, así que debería haberlo hecho en la Q3, pero no lo hice. Pero de nuevo, es así y salimos desde la pole, así que no me puedo quejar".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Con Sainz a merced de una penalización, Verstappen -que terminó la sesión a 0.378s- completará la primera fila. A lo largo de 2023, el RB19 ha demostrado ser batible a una vuelta, pero a menudo da un gran paso adelante cuando se trata de ritmo de carrera.

Leclerc añadió: "Y ahora toda la atención se centra en mañana para tratar de poner todo junto en la carrera".

"Normalmente es donde nos falta más rendimiento, así que espero que podamos juntarlo todo y ganar aquí".

El monegasco no gana desde la primera posición de la parrilla desde Australia en 2022, habiendo clasificado en la pole 12 veces desde entonces.

Verstappen, por su parte, comentó: "Hace bastante frío ahí fuera. Está bastante resbaladizo. Y, por supuesto, al ser un circuito urbano, intentas acercarte lo máximo posible a los muros. Pero no siempre es fácil".

"Creo que hoy hemos sacado el máximo partido. Creo que durante todo el fin de semana nos ha faltado un poco de rendimiento a una vuelta y eso también ha quedado claro en la clasificación".

