Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc hace una preocupante confesión sobre Ferrari antes de una importante mejora del coche

Charles Leclerc ha identificado un déficit fundamental de rendimiento en el coche de Formula 1 de Ferrari de 2026

Alex Harrington

Publicado: 21 oct 2026, 8:20

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Tras una temporada irregular para el equipo de Fórmula 1 Ferrari, Charles Leclerc dice que su problema es el "rendimiento puro" de su coche, no su puesta a punto. Esto llega cuando se espera que la escudería lleve su mayor mejora de la temporada al Gran Premio de Estados Unidos.

Ferrari a menudo ha parecido competitivo en las sesiones de entrenamientos, pero cuando comienza la clasificación, aparentemente retrocede frente a sus rivales. Según el piloto monegasco, este patrón viene de los modos de motor que están usando sus rivales.

"No estoy seguro de que seamos particularmente buenos los viernes", admitió. "Quiero decir, lo somos, pero creo que viene más de los modos de motor que usan los demás, y una vez que llegamos a la clasificación, simplemente tienen algo que nosotros no tenemos".

Más que carecer de rendimiento en la clasificación y la carrera, Leclerc sostiene en cambio que Ferrari llega a los fines de semana de carrera con un coche ya bien equilibrado, gracias al trabajo que sus compañeros ya han hecho en su base de Maranello.

"Una de nuestras fortalezas como equipo es tener, desde el primer momento, un coche con un buen equilibrio", dijo. "Creo que nuestro coche es bastante puntiagudo, pero creo que hacemos una muy buena preparación antes del fin de semana en el simulador.

"La correlación ha sido bastante sólida últimamente, lo que nos ayuda a hacer el trabajo en el simulador en casa y luego llegar a la pista y tener de inmediato un coche fuerte y un coche con el que me siento cómodo".

Pero no cree que cambiar las características del coche vaya a liberar más velocidad.

"No es que, si diseñamos un coche muy puntiagudo, entonces podamos sacarle más", dijo. "El potencial puro del coche no está al nivel de nuestros principales competidores, pero no creo que hacerlo más puntiagudo permita extraer nada más.

"Creo que es simplemente el rendimiento puro del coche donde estamos un poco por detrás en este momento".

Ferrari ha tenido problemas con la potencia en recta durante toda la temporada, al optar por un turbo más pequeño para mejorar el rendimiento a baja velocidad. Esto le ha costado al equipo, que acabó perdiendo la única ventaja que sí tenía. Pero con un nuevo suelo, pontones y carrocería en camino para Austin, los pilotos de la Scuderia podrían ver un cambio en el rendimiento.

Esto llevaba mucho tiempo gestándose, con la última victoria del equipo llegando en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Leclerc se llevó el triunfo. Pese a ello, sin embargo, la escuadra italiana pudo sumar más puntos que Mercedes tanto en el Gran Premio de Baréin en Malasia como en el Gran Premio de Singapur, en este último con Leclerc terminando segundo por detrás de Max Verstappen de Red Bull.

Ferrari ocupa el segundo puesto en el campeonato de constructores con 444 puntos, 134 puntos por detrás de Mercedes, mientras que Leclerc está quinto en la clasificación de pilotos con 215 puntos y su compañero Lewis Hamilton es tercero con 229.

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