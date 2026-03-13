Como es normal al inicio de un nuevo ciclo reglamentario técnico, hay que tener en cuenta un aspecto clave: las nuevas unidades de potencia son increíblemente complejas y las estrategias para utilizarlas no son sencillas. La experiencia se construye con el tiempo, e incluso durante un fin de semana de carrera pueden surgir variables que cambien el panorama general y ofrezcan una perspectiva diferente.

Eso fue también lo que le ocurrió a Charles Leclerc en la clasificación sprint del Gran Premio de China: en su último intento en SQ3, lo que parecía una vuelta lo suficientemente buena como para colocarlo en la pelea por el tercer puesto se convirtió de repente en una oportunidad perdida. En la larga recta trasera de 1.2 km, el monegasco se encontró sin energía antes que sus rivales, perdiendo esas décimas de segundo que le costaron la posibilidad de luchar por la segunda fila.

Pero ¿por qué el problema que experimentó el monegasco resulta tan interesante? Porque recoge todas las razones por las que, incluso para los equipos, estas unidades de potencia siguen siendo extremadamente complejas y desarrollar modelos para ellas es increíblemente difícil. Basta con cambiar algunos parámetros durante la vuelta para influir en la gestión de la energía.

Al final de la clasificación del Gran Premio de Australia el fin de semana pasado, el piloto de Ferrari había explicado que el resultado —así como la diferencia con Mercedes— también había estado afectado por un problema relacionado con la gestión del sistema híbrido, configurado con parámetros incorrectos, de una manera similar a lo que le había ocurrido en la Q2. En ese caso, sin embargo, regresar a los boxes había permitido reiniciar todo y corregir ciertos valores. Aquí, esa posibilidad no existía, ya que se trataba de su última vuelta de SQ3.

Al igual que en la anterior era reglamentaria de motores, los sistemas siguen funcionando hoy en las unidades de potencia de una forma que adapta la gestión de la energía según circunstancias como las condiciones de agarre, los neumáticos y la forma en que se conduce la vuelta. El punto es que, mientras que hasta el año pasado este aspecto tenía menos impacto, ahora la gestión de la energía tiene una influencia mucho mayor y cada variación tiene un efecto más grande, especialmente en clasificación, donde todo se lleva al límite en comparación con la carrera.

Sin el apoyo del MGU-H y con un MGU-K efectivamente triplicado en términos de potencia, entender dónde y cómo utilizar la energía —así como dónde recuperarla— se ha vuelto fundamental para optimizar el tiempo de vuelta, y una estrategia incorrecta puede costar varias décimas. Por eso el caso de Leclerc es interesante, porque pone de manifiesto cómo la unidad de potencia también reaccionó a ciertos inputs de conducción.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Si se observan las dos vueltas del monegasco en la SQ3, aparecen diferencias que a primera vista podrían parecer mínimas, pero que en realidad tienen un peso considerable. En el primer intento del segmento final, Leclerc afrontó la curva 8 y la zona de aceleración que conduce a la frenada de la curva 11 de forma diferente, no solo en comparación con la vuelta final de SQ3, sino también respecto a SQ2.

Las diferencias se ven especialmente claras al comparar los dos intentos: por ejemplo, entre las curvas 8 y 9 —una de las secciones más delicadas desde el punto de vista de la gestión de la energía, dado que es una de las zonas donde la FIA había permitido una reducción de potencia diferente respecto al resto de la vuelta— Leclerc eligió un enfoque distinto, utilizando también una marcha diferente.

En el primer intento en SQ3 llegó a bajar hasta cuarta marcha, mientras que en la segunda vuelta lanzada eligió quinta, con una diferencia evidente en el régimen del motor. Esta interpretación distinta de esa sección se refleja directamente en las velocidades en curva, que fueron alrededor de 15 km/h más altas en el segundo intento.

De la misma manera, en la aceleración antes de la curva 11 también aparece un comportamiento bastante particular. En el primer intento la unidad de potencia comienza a cortar energía con mucha antelación, probablemente entrando en super clipping muy pronto, considerando que este representa uno de los puntos de recarga más efectivos de la vuelta. Sin embargo, es interesante observar que también aquí aparece una diferencia en el enfoque.

Mientras que en el primer intento Leclerc mantuvo sexta marcha con el régimen del motor alto, durante el segundo intento en cambio subió a séptima, con una diferencia de alrededor de 17 km/h entre ambas vueltas. Por lo tanto, Leclerc se encontró con más energía disponible para utilizar en la larga recta, hasta el punto de que en el primer intento no solo alcanzó una velocidad máxima 9 km/h mayor, sino que además lo hizo más tarde. Esto significa que se desplegó más energía durante la fase de aceleración, desplazando la fase de reducción de potencia más adelante en la recta.

Entre los pilotos de cabeza, Leclerc pareció ser el que experimentó la variación más notable en la gestión de la energía entre SQ2 y el primer intento de SQ3. Los demás, en cambio, mantuvieron una estrategia mucho más consistente entre los diferentes segmentos. Por ello no sorprende que, al final del primer intento, Leclerc señalara inmediatamente por radio lo negativa que había sido la vuelta, mientras que su ingeniero le explicaba que dos de las seis décimas que estaba perdiendo respecto a Hamilton en el segundo sector provenían de la curva 8.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Claramente el sistema aprende de lo que ha sucedido anteriormente y, al tratarse de un fin de semana sprint, no hubo tiempo para volver a boxes y recalibrar ciertos parámetros. Al observar las dos mejores vueltas de Leclerc y Hamilton, aparecen algunos elementos interesantes. En la sección entre la curva 7 y la curva 8, Hamilton anticipa la reducción de marcha, mantiene alto el régimen del motor y es más cuidadoso al aplicar el acelerador antes de entrar en la curva 9, ahorrando energía.

Teniendo en cuenta que Hamilton había alcanzado una velocidad máxima más baja antes de la curva 6, Leclerc se encontró en una situación en la que el sistema readaptó la estrategia de uso, cortando energía antes en la larga recta. Sin embargo, en lugar de ser algo vinculado únicamente al intento final, las diferencias en el despliegue de energía en realidad habían comenzado antes, haciendo que la SQ3 del monegasco fuera extremadamente compleja de gestionar y lejos de ser sencilla en términos de la respuesta de la unidad de potencia.

Fotos del GP de China - Viernes

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