Leclerc revela que eliminó las redes sociales de su teléfono en medio de sus dificultades en la F1 2026

Charles Leclerc ha revelado cómo afrontó la ola de negatividad que rodeaba a Ferrari, y por qué decidió mantenerse completamente alejado de las redes sociales durante las etapas más difíciles de la actual temporada 2026 de Formula 1.

Ferrari siempre ha estado acostumbrado a una intensa atención mediática, que normalmente ejerce una presión adicional sobre el equipo y sus pilotos, especialmente cuando los resultados no cumplen las expectativas.

Ferrari recibió una enorme ola de críticas el año pasado, coincidiendo con la llegada de la superestrella Lewis Hamilton, antes de que el rendimiento mejorara significativamente desde el inicio de la temporada 2026.

Pero su compañero de equipo Leclerc ha tenido una racha menos positiva, especialmente a medida que avanzó la temporada, ya que llegó a su carrera de casa en Mónaco con grandes esperanzas de lograr un buen resultado en un circuito que, en teoría, parecía adaptarse bien al coche rojo. Esas esperanzas quedaron destrozadas por un accidente al final de la carrera.

Los problemas del monegasco no terminaron ahí, ya que sufrió una ronda desastrosa en Barcelona, donde su compañero de equipo Hamilton logró su primera victoria con Ferrari. Leclerc señaló problemas hidráulicos, fallos en la caja de cambios y problemas de frenos, antes de admitir también que su mal resultado en la clasificación no ayudó.

En su aparición en el podcast Beyond The Grid, Leclerc admitió con franqueza que el ruido negativo dificulta la capacidad de ofrecer el rendimiento requerido. Señaló el impacto negativo de las redes sociales, tras haber decidido evitarlas y eliminar todas las aplicaciones de su teléfono para poder centrarse por completo en el rendimiento puro, lejos de cualquier distracción.

"Fue muy importante porque llegó en un momento de la temporada en el que había mucha negatividad alrededor", dijo Leclerc. "Y cuando es así, siempre es más difícil rendir. Creo que muchos pilotos intentan ocultar o negar el hecho de que no te afecta o que estás completamente aislado del ruido que te rodea.

Charles Leclerc, Ferrari con Roberto Chinchero, periodista de Motorsport.com. Photo by: Alessio Morgese

"Pero no puedes estarlo. En esos momentos muy difíciles, no tenía redes sociales en mi teléfono. No quería oír hablar de nada. Lo único que quería que me importara era el rendimiento en el coche, mis sensaciones en el coche, intentar mejorar eso. Tuvimos algunos problemas en el coche, que estábamos intentando resolver, y que luego resolvimos.

"Pero en ese momento difícil, hay muchas dudas. Se plantean muchas preguntas y no puedes mantenerte completamente aislado de ello, por la buena razón de que cuando vas el jueves y haces el día de medios, las preguntas no siempre son las positivas y agradables que quieres escuchar. Hay, por supuesto, negatividad y es correcto que sea así. La gente cuestiona y quiere entender por qué hay dificultades. Pero como piloto, eso es lo último de lo que quieres hablar.

"Fue complicado trabajar en ese entorno, pero creo que hicimos un trabajo increíble porque empezó en Canadá, donde es una pista en la que siempre sufro. Estuve sufriendo durante el fin de semana y luego llegas a Mónaco, pero tenía la esperanza de que Mónaco siempre ha sido una pista especial para mí. Por supuesto, soy de allí, pero siempre ha sido una pista en la que he sido muy competitivo. Y allí, las sensaciones no fueron nada buenas desde la FP1 hasta la carrera. Luego tuvimos este problema en la carrera, que nos costó un DNF".

Un segundo resultado consecutivo sin puntos llegó después en Barcelona, donde chocó en la clasificación y tuvo un problema terminal en la carrera. "Así que fueron como tres fines de semana muy, muy difíciles", dijo Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Y siento que cuando he tenido buenos momentos en mi carrera, las cosas escalan muy rápidamente hacia ganar el título. Y todo es exponencialmente positivo y demasiado positivo. Pero cuando las cosas van mal, ocurre lo mismo en el sentido contrario. Y entonces todo era negativo a mi alrededor, alrededor del equipo. Y de nuevo, trabajar en este entorno es difícil".

Pero la suerte de Leclerc cambió en Silverstone, un circuito que ama, pero en el que no estaba seguro de qué esperar antes de colocar a Ferrari en lo más alto del podio.

"Sobre el papel, en realidad, había mucha negatividad porque Silverstone y Spa iban a ser los dos fines de semana de carrera más difíciles de la primera parte de la temporada", continuó. "Así que pensé: ‘OK, Dios mío, este no es un gran momento para mí’. Y luego salimos en la FP1 y las sensaciones son tan buenas como lo fueron en Barcelona en los entrenamientos libres. Y entonces las cosas simplemente se desarrollaron con bastante naturalidad.

"Y luego ganamos la carrera".

Leclerc confirmó que la victoria elevó su moral y su confianza al volante, así como su fe en las capacidades del equipo, después de muchas decepciones.

Continuó: "Fue sorprendente por la negatividad a mi alrededor, pero también por la negatividad alrededor del equipo para ese trazado de pista en particular. Y diría que no pudo llegar en mejor momento. Se sintió extremadamente bien porque cuando has estado trabajando durante tanto tiempo para intentar darle la vuelta a una situación, quiero decir, hablamos de tres carreras, pero entre carreras hay intervalos y al final es un mes.

"¡Y un mes de sufrimiento es algo que no se siente bien!"