Leclerc: Sainz tomaría la decisión equivocada si dejara Ferrari

Los rumores sobre la posible marcha de Carlos Sainz de Ferrari continúan, con informes de que Charles Leclerc podría comprometerse a un acuerdo de varios años con el equipo de Maranello, mientras que las negociaciones sobre la extensión del español se han estancado.

Como hemos informado, Alpine podría estar interesada en los servicios del español, después de una importante reorganización en el equipo francés en las últimas semanas. Sainz, todavía joven pero muy experimentado, podría unirse a esta nueva dirección.

En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera en Bélgica, Leclerc dijo por primera vez que, aunque había disfrutado de la sensación de subir al podio varias veces en la primera mitad de la temporada, todavía quedaba un gran vacío tras la lucha por el campeonato del año pasado.

"Es bonito [los podios], pero en realidad no los he disfrutado. El recuerdo de 2022 aún está demasiado fresco. No debemos conformarnos con ser segundos o terceros. Ferrari tiene que ganar y tenemos que hacer que eso sea factible".

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Leclerc, por supuesto, también opinó sobre la posible marcha de su compañero de equipo, asegurando que no le haría ninguna gracia que el español dijera adiós a Ferrari porque, aunque hay mucha competencia entre ellos, se llevan bien.

"Sainz estaría tomando la decisión equivocada (de irse). Puedo trabajar bien con Carlos, incluso si hay mucha competencia entre nosotros", dijo Leclerc sobre su compañero de equipo, y luego destacó las mayores fortalezas del español: "Su ética de trabajo y continuidad", finalizó el monegasco que firmó no hace mucho el contrato más largo para un piloto de Maranello, incluso superando lo que vivió en su momento Michael Schumacher, esto a pesar de que la escuadra italiana no ha encontrado el ritmo para ser competitivo ante Red Bull Racing.