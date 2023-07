Leclerc retrocede en la parrilla sprint por una sanción en Austria

Charles Leclerc fue llamado a ver a los comisarios deportivos tras el sprint shootout que determina la parrilla de salida de la carrera sprint de hoy en el Red Bull Ring por presuntamente haber obstaculizado a Oscar Piastri durante la SQ1.

El resultado de la investigación de los comisarios deportivos determinó finalmente que Leclerc complicó a Piastri durante una vuelta rápida del australiano, lo que llevó a una sanción para el monegasco.

Esta es la explicación de los comisarios:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 16 (Charles Leclerc), al piloto del coche 81 (Oscar Piastri), a los representantes de los equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marcha, video, cronometraje, telemetría, radio del equipo y pruebas de video en el coche. El piloto del coche 81 declaró que al acercarse a la curva 9 vio que el coche 16 circulaba lentamente y tuvo que frenar, reduciendo su velocidad en aproximadamente 45 km/h respecto a la vuelta rápida anterior. Esto fue verificado por los comisarios haciendo referencia a la telemetría del coche 81. Se confirmó que el coche 81 perdió aproximadamente 0,5 km/h en la vuelta rápida. Se confirmó que el coche 81 perdió aproximadamente 0,5 segundos en ese minisector (5,3s frente a 4,8s)".

"El piloto del Coche 16 declaró que la última llamada que recibió de su equipo fue cuando se aproximaba a la curva 4 ("Piastri 6 segundos") y que vio el Coche 81 en sus retrovisores cuando estaba en la curva 8 y el Coche 81 estaba en la curva 7".

"El representante del equipo del Coche 16 declaró que el equipo 'podría haberlo hecho mejor' a la hora de comunicar la rápida aproximación del Coche 81 y su piloto declaró que 'si me hubieran avisado podría haber hecho algo antes'. En consecuencia, determinamos que aunque esto no fue enteramente culpa del piloto, y que la falta de comunicación del equipo fue el factor que más contribuyó, debe imponerse una penalización de posición en parrilla ya que el Coche 81 fue 'obstaculizado innecesariamente', porque no hay duda de que la situación podría haberse evitado".

"También debe tenerse en cuenta que esta penalización se aplicará SÓLO al Sprint y en caso de que el piloto no pueda disputar el Sprint en este evento, la penalización se trasladará al siguiente Sprint (y no al Gran Premio)".

Leclerc había clasificado sexto para la carrera sprint, por lo que deberá retroceder hasta la novena ubicación en la parrilla, donde Piastri tendrá el 17º cajón.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 2 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 4 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 5 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 6 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Alex Albon, Williams FW45 7 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 8 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 10 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 11 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 12 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 13 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 14 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 16 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 17 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 18 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 19 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 21 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 23 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 24 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 25 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 26 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 27 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 28 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 29 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 30 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, adelanta a Charles Leclerc, Ferrari SF-23 31 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 32 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 33 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 34 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, con pintura aerodinámica aplicada 35 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 36 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 37 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 38 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 39 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 40 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 41 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 42 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 43 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 44 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 45 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 46 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 47 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 48 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 49 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images