Leclerc, sobre Sainz: "Hubo momentos en que yo lo odiaba, y él a mí"

Desde el pasado mes de febrero se sabe que Carlos Sainz dejará Ferrari al final de la temporada 2024, lo que significa que el español dirá adiós a Maranello después de pasar cuatro años allí, tras haberse unido al equipo en 2021 como sustituto de Sebastian Vettel.

Charles Leclerc, por su parte, tendrá a su cuarto compañero de equipo desde su llegada a la Fórmula 1, y será Lewis Hamilton, el siete veces campeón mundial.

En el podcast Beyond The Grid, Leclerc habló recientemente de su relación con Sainz tanto dentro como fuera de la pista, un vínculo entre ambos que ha sido a veces cuestionado, sobre todo a causa de ciertas peleas durante las carreras.

Para el monegasco, ha habido chispas entre ellos en la pista, pero lo justifica por la esencia misma del automovilismo: la rivalidad y la competitividad. Explica que Sainz y él se llevan muy bien y que su ausencia se notará en Ferrari.

"Creo que es a Carlos en su conjunto (a quien echaré de menos)", dice Leclerc cuando se le pregunta qué echará de menos tras la marcha de su actual compañero. "Creo que nos llevamos muy, muy bien. Por desgracia, en el mundo actual, todo se analiza y se critica en exceso. Pero la realidad es que siempre hemos tenido muy buena relación".

"Y sí, hubo muchos momentos en la pista en los que yo lo odiaba y él me odiaba porque no veíamos la situación de la misma manera, pero todo se solucionaba tras una discusión entre los dos. Y como he dicho, nos llevamos muy, muy bien. Compartimos muchos intereses y hemos vivido muchos momentos memorables que siempre recordaré".

Carlos Sainz al ataque sobre Charles Leclerc en el Gran Premio de España. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

La rivalidad entre compañeros de equipo es bien conocida en la F1, que ha visto cómo algunas legendarias forjaron su historia. Pero dos compañeros de equipo no tienen por qué odiarse; al contrario, algunas relaciones van muy bien.

Este ha sido el caso de Leclerc por el momento. Ya sea con Marcus Ericsson en su primera temporada de F1 con Sauber en 2018, con Vettel o con Sainz, se considera afortunado por haber tenido buenos compañeros de equipo con los que lo sucedido en carrera no estropeó la relación una vez se quitó el casco.

"Creo que he tenido suerte en mi carrera, al menos en Fórmula 1, de encontrarme con pilotos que estaban realmente abiertos a la discusión, y con los que pude distinguir entre lo que sucedía en la pista y la relación fuera de ella", explica Leclerc.

"Eso también era muy importante, y siempre ha sido así con mis compañeros de equipo. Así que estuve muy contento en ese sentido, ya fuera con Marcus, con Seb o con Carlos hoy".

"No creo (que haya tenido malos compañeros de equipo), pero creo que también forma parte de mi carácter: me llevo bien con todo el mundo", continuó. "No tengo problemas con nadie. Con Alex (Albon en la GP3 Series en 2016), que también fue mi compañero de equipo, Nyck De Vries (en la GP3 Series en 2016), realmente no tengo ningún mal ejemplo de compañeros de equipo que haya tenido."

"Ha habido algunos momentos tensos en la pista, porque he tenido algunos compañeros de equipo muy fuertes y a veces se está muy cerca en la carrera. Y como he dicho, es normal... es la única persona en la pista con la que tienes exactamente el mismo coche. Así que la competencia es muy fuerte, pero la rivalidad siempre ha sido muy sana, y eso ha sido bueno".

Información adicional por Oleg Karpov