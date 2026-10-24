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Leclerc sonríe: las novedades han dado buenos resultados, pero la clave está en haber encontrado el equilibrio

El monegasco cierra en lo más alto la jornada del viernes en Austin, dando el visto bueno al paquete de novedades que ha traído Ferrari, aunque confirma que solo se trata de un pequeño paso adelante. Sin embargo, la clave de su viernes ha sido más bien haber encontrado enseguida buenas sensaciones con el coche.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 24 oct 2026, 0:13

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Sobre el papel, Austin podía ser uno de esos circuitos que le sentaran bien a Ferrari. Muchas curvas, muchas zonas en las que es importante la carga aerodinámica generada por el coche y un firme irregular que, en teoría, podría suponer un problema incluso para aquellos rivales que, por lo general, pueden permitirse más libertad a nivel mecánico. Hay también un segundo factor: la FIA no lo considera uno de los circuitos más exigentes para el motor.

No es casualidad que para este GP haya asignado casi el máximo de energía recuperable disponible, lo que confirma que hay diversas oportunidades de recuperación sin tener que recurrir en exceso al "superclipping" o al "lift and coast". Sin embargo, por supuesto, esto no significa que la diferencia de potencia del motor no tenga su importancia, sobre todo en las largas rectas, donde el SF-26 llega a perder hasta 10 km/h cuando empieza a reducir la potencia.

Es ahí donde, de hecho, se pierde la mayor parte del tiempo respecto a los rivales, pero al menos el viernes lo ganado en las curvas fue suficiente para terminar por delante de Charles Leclerc, que protagonizó una primera jornada de entrenamientos libres espectacular. El monegasco encontró enseguida un buen feeling con el SF-26 en su versión para Texas, mientras que Lewis Hamilton tuvo dificultades en ambas sesiones.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

El equilibrio y la confianza en el coche son también algunos de los puntos que Leclerc destacó en su análisis al final de la jornada, en la que, desde la primera sesión de entrenamientos libres, probó el paquete de novedades que el Cavallino había traído a Austin. Un paquete que va en la dirección correcta aunque, como ya había repetido el jueves, no supone un avance claro en cuanto a rendimiento.

Lo que más cuenta es cómo ha empezado el fin de semana en cuanto al equilibrio, más que las novedades, con Leclerc sintiéndose cómodo desde el primer momento: "Las sensaciones han sido buenas, muy buenas, pero, como decía ayer [jueves], no hay una mejora [con este paquete] tan grande como he oído y leído que dicen algunos. Son pequeñas mejoras, pero, en cualquier caso, mejoras que hemos podido apreciar en el coche", afirmó el monegasco.

"No parece algo radicalmente diferente, es un pequeño paso adelante. También creo que hemos empezado el fin de semana con buen pie, encontrando enseguida un buen equilibrio, y creo que ese es probablemente el aspecto más positivo de este viernes".

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Por ahora, el Ferrari ha parecido el coche más equilibrado en las curvas, el que ha encontrado el mejor equilibrio entre el rendimiento en los tramos rápidos y en los lentos. Por ejemplo, Mercedes es competitiva en la "serpentina", pero le cuesta hacer girar el coche en las curvas lentas, mientras que el SF-26 parece más cómodo, con el Red Bull un poco más consistente en las curvas lentas que el W17, pero al que le falta esa carga aerodinámica que necesitaría en otros tramos.

Sin embargo, hay un aspecto en el que todos han coincidido: las dificultades para mantener el coche en la pista, no tanto por una cuestión de manejabilidad, sino por el fuerte viento, a menudo irregular, que en ciertas curvas empuja el monoplaza más allá de la línea blanca. Solo en la FP1 se registraron nada menos que 79 salidas de pista, a las que siguieron otras en la FP2.

"La fuerza del viento hoy era tal que, precisamente en las curvas en las que era más difícil respetar los límites de la pista, el viento nos empujaba también hacia el exterior. Esto lo complicó todo mucho, porque bastaba un pequeño bloqueo de ruedas para perder la trayectoria, y en ese momento se hacía imposible permanecer dentro de los límites de la pista. Sobre todo, fue la forma en que soplaba el viento lo que hizo que la situación fuera especialmente complicada y muy difícil de gestionar para mantenerse dentro de los límites de la pista", afirmó Leclerc.

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