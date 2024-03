Leclerc supo en la FP1 que Ferrari F1 podía ganar en Australia

Sainz, que salía segundo, adelantó a Max Verstappen en la segunda vuelta antes de que el campeón de Red Bull se retirara por un fallo en los frenos traseros derechos. Esto permitió a Leclerc completar el 1-2 de Ferrari.

Aunque el coche de Verstappen tuvo problemas desde el inicio de la carrera, lo que hizo que el RB20 se sintiera como si el "freno de mano" se hubiera quedado puesto, el dúo de Ferrari creía que ya estaban en la lucha por la victoria desde la primera práctica.

Preguntado por la importancia del resultado para la moral del equipo y para confirmar las credenciales del SF-24 a principios de temporada, Leclerc respondió: "Oh, es extremadamente importante".

"Hacía mucho tiempo que no teníamos el ritmo genuino de tener al Red Bull, yo no diría bajo control, porque no sabemos cuál era el ritmo real de Max hoy, pero diré que desde la FP1, sabíamos que la pole position y la victoria en la carrera eran posibles porque teníamos muy buena degradación de neumáticos, muy buen ritmo. Es una señal muy alentadora".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ferrari se ha ganado críticas en las últimas temporadas por la mala ejecución de las paradas en boxes y las cuestionables decisiones de estrategia, pero Leclerc añadió que el equipo había maximizado todas las áreas del arte de la carrera en el inicio de 2024.

"Sin embargo, si nos fijamos en las tres primeras carreras, dos de las tres primeras carreras tuvieron la ventaja en la carrera. Así que aún nos queda mucho trabajo por hacer. Pero eso es exactamente lo que tenemos que hacer como equipo".

"Siempre que tenemos la oportunidad de ganar una carrera, tenemos que aprovecharla, y este fin de semana lo hemos hecho, Carlos lo ha hecho hoy. Por mi parte, segundo con la vuelta rápida, así que ya no nos quedan puntos (por tomar)".

"Echando la vista atrás a las tres primeras carreras, no hay ninguna en la que no hayamos maximizado el resultado. Así que tenemos que hacerlo hasta que consigamos el coche que sea consistentemente mejor que el Red Bull, especialmente en carrera".

El ganador de la carrera Sainz añadió: "Desde la primera vuelta, me sentí como un coche ganador. Y aunque los Red Bull también eran rápidos y estaban en la pole, ese (tiempo de 1min15.915s en la pole) en la clasificación no estaba fuera de nuestro alcance".

